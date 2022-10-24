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KSÜ, ‘4. genel Türk tarihi çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 4’üncüsü düzenlenen “Genel Türk Tarihi Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı.

KSÜ, ‘4. genel Türk tarihi çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

KSÜ, ‘4. genel Türk tarihi çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 4’üncüsü düzenlenen “Genel Türk Tarihi Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 17:22

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Türk Tarihi Araştırmaları Dergisinin destekleriyle tertip edilen çalıştay, KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

4. Genel Türk Tarihi Çalıştayı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın açılış konuşması ile başladı. Tarihini bilmeyen toplumların geleceğini inşa edemeyeceğine, bu noktada tarihçilere büyük iş düştüğüne işaret eden Rektör Yasım, alanında uzman ve birbirinden değerli akademisyenleri Kahramanmaraş’ta ve KSÜ’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rektör Yasım, çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulunarak katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Tarih Kurumu (TTK) adına konuşma yapan TTK Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üçler Bulduk da tarihimizi doğru bilmemiz açısından Türk Tarih Kurumunun önemine işaret ederek kurum hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Üçler Bulduk, çalıştay vesilesi ile Genel Türk Tarihi alanında çalışan akademisyenlerin bir araya gelerek alanla ilgili tartışma imkanı bulduklarını, bu açıdan çalıştayın çok önemli olduğunu vurguladı.

4. Genel Türk Tarihi Çalıştayı Düzenleme Kurulu adına konuşma yapan KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ise çalıştay ile ilgili katılımcıları bilgilendirerek çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen Doç. Dr. Hikmet Demirci’ye ve kurumlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından KSÜ Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu üyeleri tarafından zeybek oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Zeybek gösterisi akabinde oturumlara geçilirken Türkiye’nin dört bir tarafından ana bilim dalında çalışan yaklaşık 90 akademisyen çalıştaya katıldı ve Genel Türk Tarihi alanına dair çeşitli konuların tartışıldığı bildirilerini sundular.

8 oturumda gerçekleşen çalıştayda, Genel Türk Tarihi Araştırmaları alanında metotlar, hedefler, imkanlar ve günümüzde Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalının problemlerinin ortaya konulduğu 30 bildiri sunuldu. Kapanış oturumunda, genel değerlendirmelerle başarılı geçen bir çalıştay olduğu ve sunulan bildirilerle Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalının bütünlüğünün korunması konusunda karar alınarak çalıştay, kapanış oturumuyla sona erdi.

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Ksü‘4. Genel Türk Tarihi çalıştayı’na Ev Sahipliği Yaptı
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