Ksü Diş Hekimliği Fakültesinde‘İlk Mezun’ Heyecanı

Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci Prof. Dr. Orhan Doğan, Kahramanmaraş İstiklâl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan Kesici, KSÜ Genel Sekreteri, fakülte dekanları, Kahramanmaraş Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Fatih Yıldırım, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni video gösterimi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu yaptı.

Milletvekili Karatutlu yaptığı konuşmada “Sevgili gençler hekimlik eğitimi meslek hayatınız boyunca devam eden bir serüven. Tıp doktoru olarak 30 yılı aşkın meslek hayatımda alanımla alakalı seminer ve eğitimlerede sürekli olarak katılmaya gayret ettim. Sizlere daima kendinizi geliştirmenizi ve mesleğinizdeki ilerlemeleri takip etmenizi öneriyorum. Bu gün mezun olan genç arkadaşlarımızın eğitim hayatının külfetini omuzlayan anne ve babalara da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Siz değerli hekimlerimize hayatta başarılar dilerim. Yolunuz bahtınız açık olsun.” dedi.

Açılış konuşmaları için kürsüye gelen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “Diş Hekimliği Fakültemizin değerli ilk mezunları,bütün zorluklar karşısında gösterdiğiniz fedakârlıklarla bu gün mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Pandemi ve bu yıl yaşanan büyük depremler ülkemizde eğitim hayatını oldukça zora soktu. Bu sürecin en hafif şekilde atlatılması için önlemler almaya gayret ettik. Sizlerin almış olduğu eğitimle üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek sizlere sunan bütün hocalarınızı da buradan tebrik ediyorum. Sevgili aileler bu zorlu süreçte sizlerde evlatlarınızla birlikte yorulup yıprandınız. Sizlerin özverili emekleri sayesinde onlar bu gün buradalar. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili gençler mezuniyetinizi tebrik eder hayatta ve mesleğinizde başarılar dilerim.” dedi.

Törende mezun öğrenciler adına söz alan KSÜ Diş Hekimliği Fakültesi dönem birincisi Diş Hekimi Sena Coşkun yaptığı konuşmada “Öncelikle 6 Şubat tarihinde yaşanan depremde yaşamını yitiren fakültemiz çalışanlarını ve kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyorum. Ailelerimize bizlere göstermiş oldukları fedakârlıklardan ötürü teşekkür ediyorum. Mezun olan tüm meslektaşlarıma da hayatta ve mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum.” sözlerini kullandı.

Törende dönem birincisi Diş Hekimi Sena Coşkun birincilik plaketi ve ödülünü Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu’nun elinden alırkenRektör Yasım ile birlikte yaş kütüğüneisim çaktı.Dönem ikincisi Diş Hekimi İrem Ekiz ise plaket ve ödülünü KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci’den aldı.Dönem üçüncüsüDiş Hekimi Hatice Kardelen Şahiner ise plaket ve ödülünü KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan’dan aldı.

Tören, öğrencilere mezuniyet belgesi ve hediyelerin takdimi akabinde Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yarımcısı Doktor Öğretim Üyesi Taha Yaşar Manav tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirilmesi ve öğrencilerin kep atarak toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.