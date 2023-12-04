KSÜ, Farklı Branşlarda 104 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Personel Alımına Hazırlanıyor
657 Sayılı Kanun Çerçevesinde Alımlar
Üniversite, Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası doğrultusunda, 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralamasına göre alım yapacak. Alımlar çeşitli branşlarda gerçekleştirilecek olup, adaylar hemşire, sağlık teknikeri, sağlık personeli, mühendis, tekniker, destek personeli ve büro personeli gibi çeşitli pozisyonlarda başvuruda bulunabilecekler.
Branşlara Göre Alım Detayları
Hemşire: Belirli Sayıda Alım
Sağlık Teknikeri ve Personeli: Belirli Sayıda Alım
Mühendis ve Tekniker: Belirli Sayıda Alım
Destek Personeli: Belirli Sayıda Alım
Büro Personeli: Belirli Sayıda Alım
KSÜ, yapılacak alımlarla birlikte kadrosunu güçlendirmeyi ve nitelikli personel kazanmayı hedeflemektedir. Başvuruların detayları ve alım sürecine dair bilgiler ilerleyen günlerde üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylar, başvuru şartlarına ve sürecine ilişkin güncel duyuruları takip etmeleri önemlidir.