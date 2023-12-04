Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!

KSÜ, Farklı Branşlarda 104 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, toplamda 104 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında 2 engelli kadrosu da bulunmaktadır.

KSÜ, Farklı Branşlarda 104 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

KSÜ, Farklı Branşlarda 104 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, toplamda 104 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında 2 engelli kadrosu da bulunmaktadır.

04 Aralık 2023 Pazartesi 11:45

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Personel Alımına Hazırlanıyor

657 Sayılı Kanun Çerçevesinde Alımlar

Üniversite, Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası doğrultusunda, 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralamasına göre alım yapacak. Alımlar çeşitli branşlarda gerçekleştirilecek olup, adaylar hemşire, sağlık teknikeri, sağlık personeli, mühendis, tekniker, destek personeli ve büro personeli gibi çeşitli pozisyonlarda başvuruda bulunabilecekler.

Branşlara Göre Alım Detayları

Hemşire: Belirli Sayıda Alım

Sağlık Teknikeri ve Personeli: Belirli Sayıda Alım

Mühendis ve Tekniker: Belirli Sayıda Alım

Destek Personeli: Belirli Sayıda Alım

Büro Personeli: Belirli Sayıda Alım

KSÜ, yapılacak alımlarla birlikte kadrosunu güçlendirmeyi ve nitelikli personel kazanmayı hedeflemektedir. Başvuruların detayları ve alım sürecine dair bilgiler ilerleyen günlerde üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Adaylar, başvuru şartlarına ve sürecine ilişkin güncel duyuruları takip etmeleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
KsüFarklı Branşlarda 104 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göksun Belediyesi ‘Deprem Gerçeği ve Göksun’ Konulu Panel Düzenliyor
Göksun Belediyesi ‘Deprem Gerçeği ve Göksun’ Konulu Panel Düzenliyor
Başkan Soylu, Deprem Bölgesindeki Okullarda Isınma Sorununa Dikkat Çekti
Başkan Soylu, Deprem Bölgesindeki Okullarda Isınma Sorununa Dikkat Çekti
Kahramanmaraş hastaneleri için sürekli işçi alımı başvuruları başladı!
Kahramanmaraş hastaneleri için sürekli işçi alımı başvuruları başladı!
Tapu kadastro genel müdürlüğü Kahramanmaraş ve birçok ilde personel alıyor!
Tapu kadastro genel müdürlüğü Kahramanmaraş ve birçok ilde personel alıyor!
Kahramanmaraş tekstil fuarı, ziyaretçilerini bekliyor!
Kahramanmaraş tekstil fuarı, ziyaretçilerini bekliyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber