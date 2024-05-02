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KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!

Uzun yıllar yapmış olduğu hizmetlerle üniversitemizde büyük emekleri bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler emekliliğe ayrıldı.

KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!

KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!

Uzun yıllar yapmış olduğu hizmetlerle üniversitemizde büyük emekleri bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler emekliliğe ayrıldı.

02 Mayıs 2024 Perşembe 14:05

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Senato Salonundadüzenlenen veda töreninde KSÜ’ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Genel Sekreter Ali Rıza Bekler’e teşekkür etti.

Düzenlenen veda törenine KSÜ Senato Üyeleri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, plaket ve hediye takdimi öncesinde yaptığı konuşmada “Tecrübeleriyle çok büyük katkıları ve destekleri bulunan değerli Genel Sekreterimizin emeklilik vesilesiyle aramızdan ayrılmasından üzüntü duyuyoruz. Gerek tecrübeleri gerekse de eğitim öğretim süreçlerinde gösterdiği desteklerden ötürü kendisini özlemle anacağız. Emeklilik hayatının sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyoruz.” dedi.

Genel Sekreter Ali Rıza Bekler ise KSÜ yönetimine ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek “Üniversitemize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Çok değerli dostluklar ve arkadaşlıklar edindik. Hiçbiriniz unutulmayacaksınız. Rabbim inşallah sizlere de bu anı ve bu hisleri yaşamayı nasip eder. Bu mutlu günümde aramızda bulunan herkese tek tek teşekkür ederim.” dedi.

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KSÜ Genel Sekreteri Emekli Oldu!
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