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KSÜ heyetinden Kırgızistan'a ziyaret!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve Genel Sekreter Ali Rıza Bekler’den oluşan KSÜ heyeti Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir dizi temaslarda bulundu.

KSÜ heyetinden Kırgızistan'a ziyaret!

KSÜ heyetinden Kırgızistan'a ziyaret!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve Genel Sekreter Ali Rıza Bekler’den oluşan KSÜ heyeti Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bir dizi temaslarda bulundu.

05 Haziran 2023 Pazartesi 16:44

KSÜ geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliğinin (TÜRKÜNİB) üyesi kabul edilmiş,Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile öğrenci/öğretim üyesi değişimi ve ortak akademik çalışmaların yapılması hususunda ikili işbirliği protokolleri imzalamıştı.

Bu kapsamda KSÜ heyeti yapılan çalışmaları gözden geçirip önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için yeni hedefler belirleyerekTürkiye’de eğitim almayı planlayan Kırgızistan’lı gençlerin KSÜ’yütanımalarını sağlayacak ve tercih etmelerine etki edecek programlara iştirak etti.

KSÜ heyeti ilk olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ı makamında ziyaret ederek TÜRKÜNİB üyesi olan iki üniversite arasında imzalananiş birliği anlaşmalarının ilerlemesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ayrıca KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım: “6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı her türlü fedakârlığı gösteren Kırgızistan Devletine ve deprem sonrasında her türlü fedakârlığı göstererek ayni ve nakdi yardımlarıyla bizlere destek olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine teşekkür ediyoruz dedi.Kırgızistan-Türkiye Manas ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylanise asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden etkilenen Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletereköğrencilerin değişim programlarından yararlanmalarının Türk Dünyası gençleri arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.Ziyaret, iş birliği protokollerine ilişkin yapılan görüş alışverişinin ardından karşılıklı hediye takdimleri ile son buldu.

KSÜ heyeti buradaki ziyaretlerini tamamladıktan sonra Kırgızistan’ın Türkiye Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan’ı makamında ziyaret etti. Son dönemde iki ülke arasında artan ilişkiler hakkında bilgi alan KSÜ heyeti Büyükelçi Doğan’a hediye takdiminde bulundu.

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KSÜ Heyetinden Kırgızistana Ziyaret!
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