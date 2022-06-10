KSÜ öğrencileri dünyanın en büyük vadisi ELBİSTAN’ı projelendirdi

Fakültenin sunum salonunda gerçekleşen proje değerlendirmelerine, Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serin, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Özalp, Dilek Çevik, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Oğuz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şule Kısakürek, Öğretim Üyesi Dr. Mahmut Tuğluer jüri olarak katıldı.

Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Elbistan ilçesinde ziyaretlerde bulunan 14 öğrenci arasında gerçekleşen değerlendirmede; 1. Sırrı Sayın, 2. Rabia Yıldızlı ve 3. Rama Diri oldu.

“ÇALIŞTIĞINIZ PROJE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, DÜNYANIN EN BÜYÜK LAVANTA VADİLERİNDEN BİR TANESİ”

Elbistan’ın konu alındığı böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Meclis üyelerimizle beraber üniversitede olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek, sözlerime başlamak istiyorum. Tabii çalıştığınız proje Türkiye'nin değil, Dünyanın en büyük lavanta vadilerinden bir tanesi 1 milyon metrekarelik bir alan. Neredeyse 2 milyon metreküplük bir toprak çekildi ve oradaki coğrafya değiştirildi. Ekilebilir hale getirildi ve Ceyhan Nehri'nin doğduğu yerle bütünleşecek bir yapıya kavuştu. Pınarbaşı'nın metrekaresi yaklaşık 500 bin metrekare burası, 1 milyon metrekare de aşağıda Kaynarca. Bunları bütün değiştirdiğimizde o bölgedeki diğer ağaçlık alanlarda beraber 2 buçuk milyonluk büyük devasa bir rekreasyon alanı elde etmiş olacağız inşallah” dedi.

“ELBİSTAN DOĞAL KAYNAKLAR AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP”

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serin ise, “Peyzaj mimarlığı bölümümüz, ağaçlandırma ve peyzaj tasarımı ve geliştirilmesi, projelerin üretilmesi ile ilgili çalışmaları yapıyor. Fakültemizde 40 tane personelimiz var. Bölümlere ortalama 15-30 arasında öğrenci almaktayız. Çünkü uygulamaya dönük bölümün uygun olduğu için. Orman mühendisliği arkadaşlarımıza herhangi bir yerde veya bir ormanlık alanda araştırmada problem yaşıyor. 30 kişiye aynı anda uygulama yaptırmak zor. Sayımız her geçen düştü ama genel olarak doluluk oranımız yüzde 90-95 civarında. Her yıl düzenli olarak öğrencinin geldiği bir fakültemiz orman mühendisliği, Orman Bölge Müdürlüğü ile çalışıyor. Bu projeye ve 24 Mart'ta bizi Elbistan'da ağırladı. Öğrencilerimizle birlikte ziyaretimizde, Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz ve ekibi, bizi çok güzel karşıladılar ve ağırladılar. Orada yaptığımız arazi çalışması ile lavanta vadisinin öğrencilerimizle bir gezme fırsatı bulduk. Elbistan doğal kaynaklar açısından çok önemli bir önemli bir yere sahip olduğunu gördük. Bizim için güzel çalışmalar oldu. Ben başkanımıza fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTEMİZDE BİR İLK OLDU”

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şule Kısakürek’de, “İlk defa dışarıdan bir belediye başkanı düzeyinde, bölüm dışı kişilerin değerlendirmesini açtığımız ilk projelerimiz olacak. O yüzden bizim için de ilk deneyim. Bu deneyimi yaşattığınız için teşekkür ederiz. Meslektaşlarım ve öğrencilerimiz güzel çalıştılar. Çok heyecanlılar. Umarım sonuçları da güzel olur. Tekrar teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında dereceye giren öğrencilere, önümüzdeki günlerde ödülleri takdim edilecek.