KSÜ Rektörü Alptekin Yasım’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Ama malum bu heyecan buruk bir heyecan. Kimimiz elini öpeceği büyüklerini, kimimiz harçlık vereceği küçüklerini, kimimiz hayat arkadaşını kaybetti depremde. Bu liste uzar gider maalesef. Fakat ne kadar hüzünlü de olsa yeniden ayağa kalkmanın, yaralarımızı sarmanın, toparlamanın vesilesidir bayramlar. Nice badireler atlatmış bir milletin evlatları olarak yaralarımızı sarıp toparlanarak daha güzel yarınlara kavuşmanın ümidindeyiz.

Millet olmak sevinçte ve kederde ortak hareket etmek demek. Zor zamanlarda da güzel anlarda da aynı duyguyu paylaşabilmek demek. 6 Şubat’ı takip eden günlerde, yediden yetmişe aziz milletimizin her ferdinin sıcacık ellerini ellerimizde hissettik. Devletimiz bütün kurumlarıyla yanımızdaydı. Böyle bir milletin ferdi olduğumuz, böyle bir devletin mensupları olduğumuz için sonsuz hamdediyoruz.

Sevincimizdeki burukluk sadece kendi kayıplarımızdan değil elbette. Gazze’den Doğu Türkistan’a zulüm altındaki her bir kardeşimiz kalbimizde ayrı bir yara, ayrı bir acı vesilesidir. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle ellerimiz hep onlar için de duaya kalktı. Bayramın hatırına bu zulümlerin de son bulmasını temenni ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta öğrencilerimiz, akademik/idari tüm personelimiz ile Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder, bayramın sevdiklerimizle birlikte nice güzel günler geçirmeye vesile olmasını dilerim.