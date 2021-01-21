Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ rektörü Niyazi Can, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı
KSÜ rektörü Niyazi Can, Üniversitelerarası...
Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü Oldu
Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü...
Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
Deva Partisi Türkoğlu ilçe kongresi yapıldı
Deva Partisi Türkoğlu ilçe kongresi...
Büyükşehir’den Buzlanma Çalışması
Büyükşehir’den Buzlanma Çalışması

KSÜ rektörü Niyazi Can, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 251 sayılı Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısına katıldı.

KSÜ rektörü Niyazi Can, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı

KSÜ rektörü Niyazi Can, Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 251 sayılı Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısına katıldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:46
banner459

ÜAK Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak 250 sayılı toplantıda alınan kararlar onaylandı.

Toplantıda; YÖK'e, yönetim kuruluna ve doçentlik komisyonuna üye seçimi, yurtdışında alınan doktora, sanatta yeterlik, doçentlik, profesörlük unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında değişiklik önergesinin görüşülmesi, doçentlik başvurularında istenen yabancı dil puan şartının görüşülmesi, doçentlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair önerilerin görüşülmesi gibi gündem maddeleri ele alındı.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ Rektörü Niyazi CanÜniversitelerarası Kurul Toplantısına Katıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahmut Yardımcıoğlu, Rektör Can’ı Ziyaret Etti
Mahmut Yardımcıoğlu, Rektör Can’ı Ziyaret Etti
Büyükşehir’den Elbistan’a atıksu arıtma tesisi
Büyükşehir’den Elbistan’a atıksu arıtma tesisi
Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü Oldu
Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü Oldu
Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
Dostluk Zamanı
Dostluk Zamanı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber