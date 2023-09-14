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KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Sağlık Bakan YardımcısıDoç.Dr.Tolga Tolunay'ı ziyaret etti.

KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!

KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Sağlık Bakan YardımcısıDoç.Dr.Tolga Tolunay'ı ziyaret etti.

14 Eylül 2023 Perşembe 10:30

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Tolga Tolunay’ın makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yasım KSÜ Tıp Fakültesi ve KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya ilişkin bilgiler veren Rektör Yasım “KSÜ Tıp Fakültemiz ve KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin mevcut durumu ve atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yapıcı yaklaşımından dolayı Sayın Bakan Yardımcımıza teşekkür ederim.” dedi.

Ziyaret kapsamında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Sağlık Bakan YardımcısıDoç.Dr.Tolga Tolunay'a maraş işi ceviz oyma sandık takdim etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Tolga Tolunay ise Rektör Yasım’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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KSÜ Rektörü Yasım’dan Sağlık Bakan Yardımcısına Ziyaret!
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