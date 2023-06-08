KSÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Anne-Bebek Uyum Odası Açıldı

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen törene Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Çocuk Yeni Doğan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sadık Yurttutan, YataşBedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi yöneticileri katıldı.

Açılış konuşmaları için kürsüye gelen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz “Bölgemizde III. basamak anne-bebek bakım hizmeti sunmaktayız. Deprem sonrası şehrimizde meydana gelen tahribat sebebiyle hastanemiz ilk günden itibaren önemli görevler ifa etmektedir. Bir şehrin ayağa kalkmasında verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi oldukça önem arz ediyor. Bu amaçla bu gün hastanemize kazandırılan anne-bebek uyum odası ve yeni doğan merkezinde yer alan prematüre kuvözler sayesinde bölgemizdeki hastalara daha kaliteli bir hizmet vereceğiz. Bugün burada bizlere destek olan YataşBedding yöneticilerine ve El Bebek Gül Bebek Derneğine çok teşekkür ederim.” dedi.

Açılış töreninde konuşan YataşBedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu ise “Prematüre bebekleri annelerine kavuşacakları güne kadar uyku büyütüyor. Biz de El Bebek Gül Bebek Derneği ile birlikte geçen yıl başlattığımız Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projesini sürdürüyor, bu kez deprem bölgesinde yaşama sarılan minik kahramanlar ve annelerine destek oluyoruz. Toplum adına çok yararlı bir faaliyet yürütmekteyiz. Bir cana dokunduğumuzu görmek bizleri mutlu ediyor. Hastanemize açılışını yaptığımız tesisin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Törende söz alan El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay ise “Bugün burada olmaktan çok mutluyuz. Deprem bölgelerinde hizmet sunmak bizlerin en başta gelen sosyal sorumluluk projesi. Bu gün açılışını yaptığımız anne-bebek uyum odası ilçelerden ve köylerden gelerek tedavi almak isteyen depremzede vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacını giderecek. Bu amaçla bizlerle koordineli bir şekilde çalışarak destek olan üniversitemize teşekkür ederiz.” dedi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen tören günün anısına kesilen pasta ve fotoğraf çekimi ile son buldu.