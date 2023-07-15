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KSÜ’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

KSÜ’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

KSÜ’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:46

Anma etkinliklerimevlid-i şerif programıyla başladı. KSÜ Merkez Camiinde Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti,ilahi ve kasideler okunurken kahraman şehitlerimiz dualarla yâd edildi.

Ardından KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında ‘Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi’ temalıkarma resim sergisinin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, üniversite yönetimi ve senato üyeleri ile birlikte kesti. Sergiyi gezen Rektör Yasım ve beraberindekiler, resimlere ilişkin bilgi aldılar.

Demokrasi tarihimizin unutulmaz zaferlerinden olan 15 Temmuz gecesini resmetmenin kolay bir şey olmadığını ifade eden Rektör Yasım, sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Resim sergisinin akabinde Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi’” konulu konferans düzenlendi.

Açılış konuşmaları öncesinde 15 Temmuz gecesine ait video gösterimi sunuldu.

Konferansın açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı.

15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütü tarafından hain bir kalkışmaya cüret edildiğine dikkat çeken Rektör Yasım “Yedi yıl önce bu millet bayrağına, istiklal ve istikbaline sahip çıktı. Milli iradesine saldıranlara ‘dur’ dedi. Bu necip millet birlik ve beraberlik içinde hainlerin saldırısına fırsat vermeyerek gururla yâd ettiğimiz demokrasi dersi verdi. Silah gücüyle devletimizi yıkamayanlar gizli emellerine ulaşmak için FETÖ terör örgütünü kullandılar. 15 Temmuz gecesi verilen demokrasi dersi hatırda kaldıkça milletimiz uyanık olacak bir daha böylesi kalkışmalara fırsat vermeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler dilerim.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Göktürk tarafından “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi” konulu konferans sunumu gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. İsmail Göktürk “Öncelikle düşünmemiz gereken bir mesele var. Neden dünyanın herhangi bir yerinden farklı olarak terör örgütleri uzun yıllardır ülkemizi hedef almakta? Bu terör örgütlerini bir maşa olarak kullanan batılı devletler neden emellerine terör örgütlerini kullanarak ulaşmak istiyorlar?Elbette bu sorunun cevabı şanlı tarihimizde ve milli kurtuluş savaşımızda saklı. Geçmişinde yönetme kabiliyeti olan bu millet yıllarca darbeler, iç karışıklıklar, terör faaliyetleriyle uğraşmak zorunda bırakıldı. Milletimizin en büyük özelliği vatan bayrak uğruna canını siper etmesidir. Bu uğurda tarihin her devrinde mazlum halklarında sesi olmuştur. Bunu bilen batılı devletler FETÖ terör aparatını kullanarak 2016 yılında hain darbe girişiminde bulundu. FETÖ terör örgütüne baktığımızda emparyel güçlerin çıkarlarına hizmet eden farklı ülkelerdeki işbirlikçilerle aynı yapılanma ve karakteristik özellikler barındırmakta.” diyerek FETÖ terör örgütünün yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi. Göktürk, “Ayrıca hain FETÖ örgütü yüzyıllardır bu topraklarda var olan ve milletimize rehberlik eden tasavvuf anlayışına da halel getirmek istemiştir. Anadolu irfanının kökleşmesi için gayret eden Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Sarı Saltuk gibi nice manevi büyüklerimiz bu topraklarda yaşayan kahraman milletimizin yüz yıllar öncesinden mayasını çalmıştır. Bu maneviyat erenlerinin geleneklerini devam ettiren gönül erleriyle Fetövari yapılanmaları asla birbirine karıştırmamalıyız.”değerlendirmelerinde bulundu.

Öğr. Gör. İsmail Göktürk, konuşmasını Dede Korkut’un “Üç otuz on yaşınız dolsun, Hak size kötülük getirmesin, Devletiniz devamlı olsun Han’ım hey!” duasıyla bitirdi.

“15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi” konulu konferansın ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın, Öğr. Gör. İsmail Göktürk’e teşekkür belgesi takdim etmesiyle etkinlik son buldu.

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KSÜ’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Gerçekleştirildi
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