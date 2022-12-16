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Ksü’de Azerbaycan’ın Ünlü Bestecisi Fikret Amirov’u Anma Konseri Düzenlendi

“Doğumunun 100. Yılına İthafen Azerbaycanlı Ünlü Besteci Fikret Amirov’u Anma Konseri” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar fakültesi tarafından Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Ksü’de Azerbaycan’ın Ünlü Bestecisi Fikret Amirov’u Anma Konseri Düzenlendi

Ksü’de Azerbaycan’ın Ünlü Bestecisi Fikret Amirov’u Anma Konseri Düzenlendi

“Doğumunun 100. Yılına İthafen Azerbaycanlı Ünlü Besteci Fikret Amirov’u Anma Konseri” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar fakültesi tarafından Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

16 Aralık 2022 Cuma 13:33

Konsere Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun Hanımefendi, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan’ın eşi Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun eşi Nurdan Cebeloğlu, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Nuri Kahveci, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Mehmet Özkarcı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Mustafa Taşlıyan, KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler, akademik/idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konser açılışında Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Ayça Çetiner, Fikret Amirov’un hayatından ve sanatsal kişiliğinden bahsederek Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi’nin 2022 yılını Fikret Amirov’u anma yılı olarak ilan ettiği bilgisini verdi.

Besteci Fikret Amirov anısına gerçekleştirilen ’Anma Konseri’nin orkestra yönetimini Öğr. Gör. Arzu Mustafayeva yaparken Doç. Dr. Seher Atmaca, Serdar Işık ve Tuğba Küçükkaya ise konserin solistliğini gerçekleştirdiler.

Orkestra ve solist, müzikseverler için bestesi Fikret Amirov'a ait “Seher Filminden Aslanın Mahnısı’, ‘De Görün Neylemişem’ ve ‘Men Seni Araram Azerbaycan Elleri’ gibi eserleri seslendirdi. Konserde ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Tekgül ve Münevver Canlıca eserlere flüt ile eşlik ettiler.

Konser, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun Hanımefendi, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Mehmet Özkarcı’nın, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Son Güncelleme: 16.12.2022 18:57
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Ksü’de Azerbaycan’ın Ünlü Bestecisi Fikret Amirov’u Anma Konseri Düzenlendi
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