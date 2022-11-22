KSÜ’de diş hekimi adayı öğrenciler dünya diş hekimleri gününde beyaz önlüklerini giydi

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Eda Çetin Özdemir, Kahramanmaraş Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci yaptı.

Diş hekimlerinin ve diş hekimi adayı öğrencilerin 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Nuri Kahveci, öğrencilere seslenerek “Saflığın ve temizliğin simgesi beyaz önlükleri giymekle meslek hayatınızın ilk adımını atmış olacaksınız.” dedi. Öğrenci ailelerine de seslenen Kahveci, emanetleri olan değerli öğrencilerin milletimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda en iyi şekilde eğitim alacaklarını belirtti.

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Eda Çetin Özdemir ise Diş Hekimleri Gününün tarihi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, KSÜ’de 5 yıl önce kurulan Diş Hekimliği Fakültesine ilişkin bilgiler verdi.

Kahramanmaraş Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Yıldırım da 27 yıllık diş hekimliği tecrübesini öğrencilerle paylaşırken, okul hayatı ve mezuniyet sonrasında da kendilerini geliştirmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından diş hekimi adayı öğrencilere beyaz önlükleri Rektör Vekili Kahveci, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından giydirildi.

Program toplu fotoğraf çekimi ve hatıra fotoğrafları çekimiyle son buldu.