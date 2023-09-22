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KSÜ’de gebe okulu açıldı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete sunulan Gebe Okulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KSÜ’de gebe okulu açıldı!

KSÜ’de gebe okulu açıldı!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete sunulan Gebe Okulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

22 Eylül 2023 Cuma 17:56

Törene Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Neslihan Kurtul, KSÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Murat Bakacak, merhum hayırsever iş insanı Ali Cilve’nin eşi Güler Cilve ve ailesinin yanı sıra hastane yöneticileri ile çalışanları katıldı.

Törende konuşan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Neslihan Kurtul, “Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Murat Bakacak’ın girişimleri ve hayırsever Cilve ailesinin destekleri ile KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gebelere yönelik hem egzersiz hizmeti verilen hem de gebelik sürecine ilişkin uzmanlardan bilgi ve eğitim alınan Gebe Okulunun açılışını yapmaktan mutluluk duymaktayız. Gebe Okulumuz sayesinde anne adaylarımız sağlıklı bir gebelik süreci geçirecekler. Bu okul anne adaylarına vereceğimiz eğitimler ve egzersizler sayesinde anne-bebek ölümlerinin önüne geçmekle birlikte doğumdan sonrada anne bebek sağlığının korunmasına yönelik önemli hizmetleri yerine getirecektir.Bu değerli hizmetin hastanemize kazandırılmasında bizlere destek olan Cilve ailesine teşekkür ederim.” dedi.

Konuşmaların ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan Gebe Okulukurdele kesimi ile hizmete açıldı. Törende hayırsever Cilve ailesi adına Güler Cilve’yeplaket takdim edildi.

Tören düzenlenen kokteyl ile son buldu.

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KSÜ’de Gebe Okulu Açıldı!
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