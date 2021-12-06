KSÜ’de gönüllü gençlik hareketi anlatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde farklı yaş gruplarından 600’ü aşkın gencin oluşturduğu Gönüllü Gençlik Hareketi, Sütçü İmam Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere anlatıldı.

Dezavantajlı vatandaşlara yönelik çalışmalar gerçekleştiren ve örnek sosyal sorumluluk projeleriyle takdir toplayan organizasyonun teknik detayları katılımcı gençlerle paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran, “Katılımcılık ilkesiyle oluşturduğumuz bu platform; hem gençlerimizde, hem de destek sağladığımız vatandaşlarımızda manevi kazanımlar sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün öncülüğünde yeni gönüllülerimizin de destekleriyle iyilikte yarışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.