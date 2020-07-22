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KSÜ’de iletişim semineri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğünün talimatları ve üniversitemiz sürekli eğitim hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) birim sorumlularına yönelik ‘Yönetimde İletişim ve Sorun Çözme Becerileri’ eğitim semineri tamamlandı.

KSÜ’de iletişim semineri

KSÜ’de iletişim semineri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğünün talimatları ve üniversitemiz sürekli eğitim hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) birim sorumlularına yönelik ‘Yönetimde İletişim ve Sorun Çözme Becerileri’ eğitim semineri tamamlandı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:07

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımlarıyla, ilk açık hava semineri olarak 14 Temmuz da birinci grup eğitimleri gerçekleştirilen Tıp Fakültesi Hastanesi birim sorumlularına yönelik ikinci grup eğitimleri de başarıyla verildi.

Maske, sosyal mesafe ve diğer Covid 19 tedbirlerine riayet edilerek Rektörlük Binası yanında yer alan kamelyalarda gerçekleştirilen seminerde konuşan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Üniversite olarak ‘Sürekli Eğitimin Değişimin ve Geleceğin Adresi’ olma iddiasını sürdürmek için hizmet içi eğitim ve hayat boyu öğrenme konularında önemli çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Rektör Can, “Yönetim anlayışı olarak daha doğru olanın daha iyi olanın arayışı içerisindeyiz. Daha iyiye ulaşmak için var olan bilgilerin güncellenmesi, yeni yaklaşımların, yönetim ve iletişim becerilerinin edinilmesi hizmet verimliliğinin arttırılması açısından son derece önemli. KSÜ olarak köklü bir geçmişe, genç ve dinamik kadroya sahip, büyüyen ve gelişen bir üniversiteyiz. Büyüme ve gelişmede devamlılığı sağlamak için sürekli eğitim ve hayat boyu öğrenme süreçlerini önemsiyoruz. Bu seminerler bu vizyonun önemli bir parçası ve personelimize verilen önemin somut bir ifadesidir.” diye konuştu.

İletişim ve yönetim becerilerinin etkin ve etkili kullanımının mesleki beceriler kadar önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Can, sağlık alanında sahada çalışan ekibin en yakın amirleri olan birim sorumlularına güven, iletişim ve işbirliğine dayalı bir yönetim anlayışına sahip olmaları tavsiyesinde bulundu.

Rektör Can’ın konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi Dekanı ve KSÜ Sürekli Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Nail Yıldırım tarafından ‘Yönetimde İletişim ve Sorun Çözme Becerileri’ konulu seminer sunumu gerçekleştirildi.

Dekan Yıldırım; yönetim süreçleri, yönetim becerileri, sorun analizi, sorun çözme ve çözüm üretme stratejileri, verimliliğin arttırılması konularını kapsayan sunum gerçekleştirirken, hikâyelerden hareket ederek ideal yönetici davranışlarına örnekler oluşturdu. Örnek olayların içerisindeki etkili yönetici davranışlarını tespit eden katılımcılara kitaplar hediye edildi.

Yöneticiliğin farkındalık, motivasyon ve sorun çözme becerisi gerektiren bir alan olduğu, yöneticinin tüm etkileme yollarını kullanarak personelden azami verim alabileceği seminerde örnek olaylarla işlendi.

Seminer programının son bölümünde katılımcılar görüş ve önerilerini ifade ederek, sağlık çalışanlarına verilen önemin göstergesi olan seminer sunumu için Rektör Can ve Dekan Yıldırım’a teşekkürlerini sundular.

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KSÜ’de Iletişim SemineriKsü
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