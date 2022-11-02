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KSÜ’de Karabağ Zaferi Unutulmadı

Karabağ Zaferinin ikinci yıldönümünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu ve Azerbaycan Büyükelçiliği iş birliğinde “Karabağ Zaferinin 2. Yıldönümü: Bölgesel Etkileri” başlıklı program düzenlendi.

KSÜ’de Karabağ Zaferi Unutulmadı

KSÜ’de Karabağ Zaferi Unutulmadı

Karabağ Zaferinin ikinci yıldönümünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türk Dünyası Öğrenci Topluluğu ve Azerbaycan Büyükelçiliği iş birliğinde “Karabağ Zaferinin 2. Yıldönümü: Bölgesel Etkileri” başlıklı program düzenlendi.

02 Kasım 2022 Çarşamba 11:35

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın yanı sıra Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Necibe Nesibova, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, TÜRKAV İl Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program şehitler için saygı duruşunun ardından Türkiye ve Azerbaycan İstiklal Marşlarının okunması ile başladı.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki “tek millet, iki devlet” şuurunu hatırlatarak “Azerbaycan’ın acısını kendi acımız, sevincini kendi sevincimiz olarak hissediyoruz. Daha önce Hocalı’da yüreğimiz nasıl kan ağladıysa, Karabağ Zaferiyle de hep birlikte gururlandık. Karabağ Zaferi sadece Azerbaycan’ın zaferi değildir, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin zaferidir. Bu zaferin kazanılmasında canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Zaferin ikinci yıldönümü kutlu olsun.” diye konuştu.

Programda Azerbaycan Büyükelçiliğini temsilen Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Necibe Nesibova da bir konuşma gerçekleştirdi. Nesibova, programın tertibinde emeği geçenlere teşekkür ederek Karabağ Zaferine giden yolda Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikteliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından “Karabağ Zaferinin 2. Yıldönümü: Bölgesel Etkileri” başlıklı panel oturumuna geçildi. Panelin oturum yöneticiliğini KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Marziye Memmedli yaptı. Panelde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Azerbaycan Eski Askeri Ataşesi Em. Tuğgeneral Yücel Karauz panelist olarak yer aldı.

İkinci yıldönümünde Karabağ zaferinin bölgesel etkilerinin değerlendirildiği panelin ardından halk oyunları gösterisine geçildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları topluluğu, ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk oyunları gösterisiyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Halk oyunları gösterisinin akabinde piyanist İlhame Kamil ve solistler Öğr. Gör. Dr. Alper Şakalar, Eda Kazancı ve Deniz Fahri Gökçe’nin yer aldığı konser gerçekleştirildi. Konserde özellikle Kafkasya bölgesine ait türküler seslendirildi.

Program, protokol üyeleri tarafından panelistlere, sanatçılara ve emeği geçenlere hediye takdimiyle son buldu.

Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Necibe Nesibova ve panelistler ayrıca Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler ve Rektör Yasım’a çalışmalarında başarılar dilediler.

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KSÜ’de Karabağ Zaferi Unutulmadı
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