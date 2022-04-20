KSÜ’de ‘Milli Egemenlik’ konferansı düzenlendi

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Kahverengi Salonda gerçekleştirilen konferans programına Rektör Vekili Prof. Dr. Kadir Saltalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek, üniversite protokolü, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Vekili Prof. Dr. Kadir Saltalı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920’nin ülkemiz ve milletimiz için önemine değindi.

Tarihteki önemli gün ve olayların zihinlerde canlı tutulmasının toplulukların millet olmasında önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kadir Saltalı, milli egemenliğimizin sembolü TBMM’nin açılış gününün de bu önemli anlardan biri olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından KSÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Şavkılı, “Açılışının 102 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Egemenlik” başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

TBMM’nin açılışına giden süreçlere ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Cengiz Şavkılı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra attığı her adımda bir hâkimiyet, bir irade ve yeni bir sisteme gidişin izlerinin olduğunu ifade etti.

Milli Mücadele yıllarında görev yapan Birinci TBMM’nin dönemin bütün olumsuz koşullarına rağmen fedakârca çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Doç. Dr. Cengiz Şavkılı, başta Atatürk olmak üzere milli egemenliğimizin teminatı TBMM’nin kuruluşunda görev alanları rahmet, minnet ve şükranla anarak konuşmasını tamamladı.