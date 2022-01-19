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KSÜ’de öğretim üyeleri profesörlük belgelerini törenle aldı

2018-2022 tarihleri arasında profesör kadrosuna atanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğretim üyeleri profesörlük belgelerini törenle aldı.

KSÜ’de öğretim üyeleri profesörlük belgelerini törenle aldı

KSÜ’de öğretim üyeleri profesörlük belgelerini törenle aldı

2018-2022 tarihleri arasında profesör kadrosuna atanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğretim üyeleri profesörlük belgelerini törenle aldı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 11:11
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KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen Profesörlük Belgesi Takdim Töreni’ne üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları, senato ve yönetim kurulu üyeleri ile profesör kadrolarına atanan akademik personel katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, profesör kadrolarına atanan akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KSÜ’nün 30 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Rektör Can, üniversitemizin bugüne gelesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, KSÜ’nün her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kurum içinde çalışma barışını tesis ederek, şehirle yakın işbirlikleri kurarak, şehrimize, ülkemize ve insanımıza en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Rektör Can, “Üniversiteler eğitim, bilim ve teknoloji üretmenin yanında insanlığın gelişimine öncülük eden kurumlardır. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizin öncelikli sorunlarını belirleyerek bu sorunların çözümüne odaklandık. Bu kapsamda yürütülen akademik çalışmaları destekledik. Üniversiteler çağın gereksinimleri doğrultusunda kendilerini sürekli yenileyerek gelişmelere öncülük etmelidir. Bu anlayışla insanımıza hak ettiği eğitim, bilim ve teknoloji hizmetini sunmak, ülkemiz için katma değer ortaya koymak üniversite olarak bizim motivasyonumuzun kaynağını oluşturmaktadır.” şekline konuştu.

Son dört yılda birçok ilke imza attıklarını belirten Rektör Can, bundan sonraki süreçte de üniversite olarak kalite ve başarının peşinden gitmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın açılış konuşmalarının ardından, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Seher Atmaca yönetimindeki GSF öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tören üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can tarafından profesör kadrolarına atanan öğretim üyelerine profesörlük belgelerinin takdimi ile son buldu.

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KSÜ’de öğretim üyeleri Profesörlük Belgelerini Törenle Aldı
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