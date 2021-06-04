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KSÜ’de, rektör kızına torpil yapmayan Doçentin başına gelmeyen kalmadı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörünün kızını kayırma isteği üniversiteyi karıştırdı.

KSÜ’de, rektör kızına torpil yapmayan Doçentin başına gelmeyen kalmadı

KSÜ’de, rektör kızına torpil yapmayan Doçentin başına gelmeyen kalmadı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörünün kızını kayırma isteği üniversiteyi karıştırdı.

04 Haziran 2021 Cuma 14:27
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KSÜ’de, rektör kızına sınavda torpil yapmayan öğretim üyesi önce açığa alındı, ardından hakkında soruşturma başlatılarak meslekten atılması için YÖK’e sevk edildi.

Bir kızı Göksun’da görevli olan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş’ta yeni açılan İstiklal Üniversitesi’nde Okutman olan diğer kızı E. A.’nın KSÜ’deki doktora sınavını kazanması için devreye girdiği öne sürüldü.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın, torpil istediği reddedilip, umduğunu bulamayınca da öğretim üyelerine baskı ve YÖK’e kadar uzanan soruşturma dosyası açtığı iddia ediliyor.

SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİYLE KSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ KARIŞTI

Rektör kızı E. A.n’ın 2020 Eylül’de KSÜ Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında Doktora sınavına girdiği, kızının sınavı kazanması için sınav jürisinde bulunan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Y. ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır’a baskı yaptığı, bu baskılara rağmen kızının sınavı kaybettiği biliniyor.

DEKAN İSTİFA ETTİ

sonrası dozu artan baskılar üzerine Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Y. ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır’ın görevlerinden istifa ettiği, ancak Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın torpil skandalının ortaya çıkmaması için dekanın istifasını reddettiği belirtiliyor.

KAVGAYI FIRSAT BİLDİ

Söz konusu sınavın sonuçlandığı günlerde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır’ın aynı bölümde görev yapan başka bir öğretim üyesi ile aralarında meydana gelen kavgayı fırsat bilen Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Doç. Dr. Mahmut Sağır’ı tam sekiz aydır görevden uzaklaştırdığı ortaya çıktı.

Buna karşılık, yine Eylül 2020 ‘de KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ş. K. ve Prof. Dr. M. G.’nın kampus içinde hem de iki defa yumruklu kavga etmelerine rağmen soruşturmaları fakülte içinde yürütüldüğü ve her ikisine de “kınama” cezası verildiği ama haklarında görevden uzaklaştırma işlemi uygulanmadığı iddia ediliyor.

Oysa Doç. Dr. Mahmut Sağır’ın Rektör Prof. Dr. Niyazi Can tarafından yaklaşık 8 aydır görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Rektör. Prof. Dr. Niyazi Can’ın Doç. Dr. Mahmut Sağır’ın soruşturmasını yapmak üzere bizzat kendi yardımcısı Prof. Dr. Z. P. ile yine en yakın çalışma arkadaşlarından Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Ü. ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İ.E. T.’yi görevlendirmesi dikkat çekiyor.

İKİ KAVGA OLAYINDA FARKLI İŞLEMLER VE UYGULAMALAR YAPAN REKTÖR, KIZINI TORPİLLE DOKTORAYA ALMAYAN DOÇ. DR. MAHMUT SAĞIR’I CEZALANDIRMAK MI İSTİYOR?

Doç. Dr. Mahmut Sağır hakkında yapılan soruşturmada dosyasını usulsüz olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiği ve oradaki ikili ilişkilerini kullanarak dosyanın çözüme kavuşmasını geciktirmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın tüm hukuksuzluklarını üniversite aracılığıyla Yükseköğretim Kurumuna şikayet eden Doç. Dr. Mahmut Sağır’ın dilekçelerinin YÖK’e gönderilmediği hatta kendisini YÖK’e şikayet ettiği için Mahmut Sağır’a disiplin cezası verdiği belirtiliyor.

Üniversite öğrencileri taciz ettiği iddia edilen hocaların bile maruz bırakılmadığı böyle bir cezaya Doç. Dr. Mahmut Sağır, Rektörün kızını doktoraya almadığı için mi maruz bırakılıyor? sorusu ise üniversitede eğitim kadrosunun aklını kurcalıyor.

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KSÜ’DERektör Kızına Torpil Yapmayan Doçentin Başına Gelmeyen KalmadıKsüKahramanmaraşSınav
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