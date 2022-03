KSÜ’den hareketli farkındalık!

KSÜ Bahçelievler Yerleşkesinden başlayarak Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasıyla son bulan yürüyüşe üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Esin İspir, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Üniversitelerin eğitim, öğretim, bilim ve teknoloji üretme sorumluluğunun yanında farkındalık oluşturma gibi topluma dönük hizmetlerinin de bulunduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmek için hareketli yaşamanın önemine vurgu yaptı.

“Bu topluma hizmet üretmeye devam etmek için, mutlu bir yaşam için her yaşta sağlıklı olmamız gerekiyor.” diyen Rektör Can, “Hekimlerimiz her yaşta hareketliliği öneriyorlar. Biz de üniversite olarak hareketli yaşamın sağlıklı yaşamla ilişkisine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak için her yıl bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Herkese sağlıklı bir ömür diliyor, bu etkinliğimizin toplumda önemli bir farkındalık oluşturmasını temennisiyle herkese sağlıklı günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Esin İspir ise sağlıklı bir toplum için hareketli yaşamın önemine vurgu yaptı.

Farkındalık etkinliği yapılan basın açıklamasının ardından son buldu.