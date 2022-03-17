Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı
Kervancıoğlu’ndan Berat Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Berat Kandili mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Berat Kandili mesajı
Başkan Okay’ın Berat Kandili mesajı
Başkan Okay’ın Berat Kandili mesajı
Bulanık Köprüsü’nde Çalışmalar Hızla İlerliyor
Bulanık Köprüsü’nde Çalışmalar Hızla İlerliyor

KSÜ’den hareketli farkındalık!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı ve KSÜ Geriatri Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Hareketli Yaşamın Sağlıklı Yaşamla İlişkisi’ konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

KSÜ’den hareketli farkındalık!

KSÜ’den hareketli farkındalık!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım Programı ve KSÜ Geriatri Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Hareketli Yaşamın Sağlıklı Yaşamla İlişkisi’ konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

17 Mart 2022 Perşembe 16:10
banner459

KSÜ Bahçelievler Yerleşkesinden başlayarak Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasıyla son bulan yürüyüşe üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Esin İspir, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Üniversitelerin eğitim, öğretim, bilim ve teknoloji üretme sorumluluğunun yanında farkındalık oluşturma gibi topluma dönük hizmetlerinin de bulunduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmek için hareketli yaşamanın önemine vurgu yaptı.

“Bu topluma hizmet üretmeye devam etmek için, mutlu bir yaşam için her yaşta sağlıklı olmamız gerekiyor.” diyen Rektör Can, “Hekimlerimiz her yaşta hareketliliği öneriyorlar. Biz de üniversite olarak hareketli yaşamın sağlıklı yaşamla ilişkisine dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak için her yıl bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Herkese sağlıklı bir ömür diliyor, bu etkinliğimizin toplumda önemli bir farkındalık oluşturmasını temennisiyle herkese sağlıklı günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Esin İspir ise sağlıklı bir toplum için hareketli yaşamın önemine vurgu yaptı.

Farkındalık etkinliği yapılan basın açıklamasının ardından son buldu.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ’den Hareketli Farkındalık!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Cengiz Özkan Konserine Yoğun İlgi
Başkan Görgel’den Berat Kandili Mesajı
Başkan Görgel’den Berat Kandili Mesajı
Ünilig Erkek Salon Futbol Müsabakaları Kahramanmaraş'ta Yapıldı
Ünilig Erkek Salon Futbol Müsabakaları Kahramanmaraş'ta Yapıldı
Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer'den Beraat Kandili Mesajı
Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer'den Beraat Kandili Mesajı
Gökhan Büyükdereli’den berat kandili Mesajı
Gökhan Büyükdereli’den berat kandili Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber