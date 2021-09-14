KSÜ’den ses kaydı açıklaması

Açıklamada şunlar kaydedildi;

“Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli bünyesinde kurulan bir whatsapp grubunda paylaşılan ses kaydıyla ilgili yapmış olduğunuz açıklamalar, kamuoyunu yanıltıcı ve üniversitemizin kurumsal kimliğini zedeleyici bilgiler ihtiva etmektedir.

Söz konusu hadisenin rektörlüğümüze ulaşması üzerine 07.01.2021 tarihinde soruşturma açılmış ve ses kaydı incelenmiştir. Bahsedilen ses kaydının gürültülü olması nedeniyle konuşulanlar anlaşılamadığından içerik çözümlemesi yapılamamıştır. İçerik çözümlemesi konusunda teknik yardım almak için dosya İl Emniyet Müdürlüğüne iletilmiştir. Ancak İl Emniyet Müdürlüğü de aynı şekilde ses kaydının içerik çözümlemesinin yapılamadığını üniversitemize bildirmiştir. Soruşturma 12.02.2021 tarihinde sonuçlandırılmış ve ses kaydının anlaşılabilen kısımlarında geçen ifadeler nedeniyle ilgili kişiler uyarı almıştır.

9 ay önce Rektörlüğümüze intikal eden ve idari soruşturma yoluyla gereği etraflıca yerine getirilen bu hadisenin, üniversitemizi kamuoyu nezdinde yıpratma girişimlerine şahit olduğumuz böyle bir dönemde gündeme getirilmesini manidar bulduğumuzu belirtir, sorumlu basın anlayışı gereği bu tür haberlerde iddiaların cevabının da bulunabilmesi amacıyla Rektörlüğümüze başvuru yapıldığında gerekli bilgilendirmelerin şeffaflıkla yapılacağını bilmenizi isteriz.”