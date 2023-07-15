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KSÜ’den, Tıp Fakültesinden ayrılan hocalarla ilgili açıklama!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) rektörlüğü, Tıp Fakültesinde yaşanan ayrılıklarla ilgili açıklama yaptı.

KSÜ’den, Tıp Fakültesinden ayrılan hocalarla ilgili açıklama!

KSÜ’den, Tıp Fakültesinden ayrılan hocalarla ilgili açıklama!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) rektörlüğü, Tıp Fakültesinde yaşanan ayrılıklarla ilgili açıklama yaptı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 16:22

Kamuoyu Duyurusu yapan KSÜ yönetimi şu açıklamayı yaptı;

“Geçtiğimiz günlerde bazı internet haber sitelerinde yayımlanan “KSÜ Tıp Fakültesinden Son 1 Ayda 35 Akademisyen Ayrıldı” konulu haber üzerine bu açıklamayı yapmak gereği hâsıl olmuştur.

Öncelikle üzülerek şunu belirtmek isteriz ki bu tür yalan yanlış haberler, şu anda Kahramanmaraş’ın sağlık yükünün % 70’ini karşılayan Tıp Fakültesi Hastanesini yıpratmakta, yıpratma amacı taşımaktadır. Kimler tarafından hangi menfaat karşılığı bu sahte haberlerin yaptırıldığını bilmekteyiz. Bu davranış üniversite yönetimini yıpratma gayesiyle yapılmasına rağmen aslında Kahramanmaraş’a zarar vermektedir.

Sayın halkımızın da malumu olduğu üzere deprem felaketi sonrasında özellikle milli eğitim, kolluk kuvvetleri, sağlık personeli başta olmak üzere Kahramanmaraşlı olmayan pek çok memur şehrimizden ayrılmıştır. Hatta Kahramanmaraşlılardan da ayrılanlar olmuştur. Bunların arasında mülki idare yöneticileri de mevcuttur. Elbette ki Tıp Fakültemizde de ayrılan hocalar olmuştur. 3 hocamız emekli olmuş, 3 hocamız Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçmiş, 3 hocamız da istifa edip çok iyi ücretler karşılığında özel hastanelere geçiş yapmıştır. 4 hocamız ise ayrılmayı planlamaktadır. Her ne kadar internet haberinde “Son 1 ayda 35 öğretim üyesinin istifa ettiği doğru mudur?” şeklinde soru sorulmuş olsa da burada algı operasyonu yapılıp 35 kişi ayrıldı gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılmaktadır. Üstelik ilgilihaberde bu hekimlerin, siyasi görüşleri yüzünden gönderildiği safsatası dillendirilmektedir. Hatta haber yalanlanırsa bu ayrılanların isimlerinin tek tek açıklanacağı belirtilmektedir. Bahsi geçen bu 35 kişinin isimlerini biz de çok merak etmekteyiz. Lütfedilip isimler açıklanırsa biz de kendilerinden haberdar olmadığımız bu isimleri öğrenmiş oluruz.

Maalesef depremden bu yana cansiperane mücadele edip milletimizin yaralarının sarılması için çabalayan Tıp Fakültesini ve Üniversite Yönetimini sırf karalamış olmak için farklı gayelerle yayın yapan, kendilerini de gazeteci sanan bu insanların gerçek yüzünü kamuoyunun takdirine sunuyoruz.”

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KSÜ’denTıp Fakültesinden Ayrılan Hocalarla Ilgili Açıklama!
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