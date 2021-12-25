Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş,...
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı

KSÜ’lü bilim insanından hindi önerisi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Karaman, beyaz et sağlığında, kırmızı et lezzetinde olan hindinin sadece yılbaşında değil yılın her döneminde tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

KSÜ’lü bilim insanından hindi önerisi!

KSÜ’lü bilim insanından hindi önerisi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Karaman, beyaz et sağlığında, kırmızı et lezzetinde olan hindinin sadece yılbaşında değil yılın her döneminde tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 14:49
banner459

Prof. Dr. Karaman, AA muhabirine, hindi etinde insan sağlığı için aranan birçok besinin olduğunu söyledi.

Bu yüzden her fırsatta hindi tüketilmesini önerdiklerini anlatan Karaman, "Sadece yılbaşında hatırlanan hindi, önemli hayvansal protein kaynağıdır. O yüzden yıl boyunca yenilmesi gereken bir üründür." dedi.

Kuş gribi nedeniyle azalan hindi üretiminin yeniden desteklenip artırılması gerektiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu:

"Hindi ve tavuğun ikisi de aynı beyaz et sınıfında değerlendirilmesine rağmen hindi eti 6-8 aylık bir zaman diliminde oluşmakta. Bu da doğal olarak vücut gelişimini tam sağlamakta ve hem sağlıklı hem de lezzetli olmasını sağlıyor. Kısaca şunu söyleyebiliriz hindi, beyaz etin sağlığında, kırmızı etin lezzetinde ve tüm yıl boyunca tüketilmeye değer hayvansal protein kaynağıdır. Esasen tavuk etiyle kıyasladığımızda 18-20 kilogram tavuk eti tüketirken yaklaşık 200 gram hindi eti tüketiyoruz. Hindi eti tüketiminin üst sıralara çıkması, en az 3-5 kat artarak devam etmesi gerekir."

Prof. Dr. Karaman, hindinin sadece yılbaşında değil, her zaman tüketilmesi çağrısında bulunarak, "Hindi eti beyaz et grubunda değerlendirildiği için bunların kalorisi düşük, proteini yüksek, yağı az. Yani insan sağlığı için aranan her şey var. Ayrıca çok lezzetli bir et. Bu nedenle hindi eti tüketilmeli." dedi.

Özellikle hayvancılık desteklenirken otlatmaya dayalı hindiciliğe pozitif ayrımcılık yapılmasını gerektiğini belirten Karaman, besleyici, sağlıklı, protein değeri yüksek bir değerin artık mutfaklarda daha fazla olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ’lü Bilim Insanından Hindi önerisi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta ‘kar güzelliği havadan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ‘kar güzelliği havadan görüntülendi
Kahramanmaraş’ta jandarma yürekleri ısıttı
Kahramanmaraş’ta jandarma yürekleri ısıttı
Maraş olaylarının 43. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Maraş olaylarının 43. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Ak Parti Kahramanmaraş İletişim ofisinden OSB açıklaması!
Ak Parti Kahramanmaraş İletişim ofisinden OSB açıklaması!
Yedikuyular’da Sezon İçin Geri Sayım
Yedikuyular’da Sezon İçin Geri Sayım

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber