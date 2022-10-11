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KSÜ’ye KASİAD’dan 2 Ödül

Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Genç KASİAD tarafından organize edilen KASİAD Ödülleri kapsamında yaşadığı toplum için fark meydana getiren ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarının taçlandırıldığı 2. KASİAD Ödül Töreninde 12 kategoriden 2’si üniversitemize verilmiştir.

KSÜ’ye KASİAD’dan 2 Ödül

KSÜ’ye KASİAD’dan 2 Ödül

Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Genç KASİAD tarafından organize edilen KASİAD Ödülleri kapsamında yaşadığı toplum için fark meydana getiren ve örnek teşkil eden kişi, kurum ve kuruluşların başarılarının taçlandırıldığı 2. KASİAD Ödül Töreninde 12 kategoriden 2’si üniversitemize verilmiştir.

11 Ekim 2022 Salı 16:09

Yılın Akademsiyeni Ödülünü Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi almıştır.

Yılın İnovatif Ürün Ödülü ise Ziraat Fakültesine ait ceviz çeşidine verilmiştir.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez tarafından ıslah edilip geliştirilen ve Ziraat Fakültesi adına tescil edilen, Türkiye genelinde ve dünyanın bir çok ülkesinde üretilen «Maraş 18» ceviz çeşidi ile 2022 yılı İnovatif Ürün Ödülü Ziraat Fakültesine verilmiştir. Ödül, Ziraat Fakültesi adına Prof. Dr. Galip Bakır’a takdim edilmiştir.

Her iki ödülden dolayı öğretim üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Son Güncelleme: 11.10.2022 17:30
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KSÜ’ye KASİAD’dan 2 Ödül
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