Kudüs için tek ses: Filistin yüreğimizde!

Başkan Güngör yaptığı açıklamada, “İsrail polisinin ses bombalı saldırılarını şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi son günlerde Mescid-i Aksa’da artan şiddet olaylarına karşı Filistin’e destek mesajı verdi. Şehir genelinde yer alan led ekranlarda Kudüs görselleri yayınlandı. Gün itibariyle yayınlanan görsellerde ayrıca Yedi Güzel Adam arasında yer alan merhum Şair Nuri Pakdil’in “Yüreğimin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır” sözü yer aldı. Başkan Güngör ramazan ayında gerçekleşen saldırıları, “Kudüs Filistin'in başkenti, İslam şehri ve insanlığın göz bebeğidir! Mescid-i Aksa ilk kıblemiz, Miracın semaya açılan kapısıdır. İsrail polisinin ses bombalı saldırılarını şiddetle kınıyorum” ifadeleriyle kınadı.