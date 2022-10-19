Kudüs Şairi Nuri Pakdil Kahramanmaraş’ta Anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı; imza günü, söyleşi ve panel etkinlikleriyle hız kesmeden devam ediyor.

210 yayınevi ile 350 şair ve yazarın katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu’nun en büyük kitap fuarında anlamlı bir etkinliğe daha imza atıldı. Yedi Güzel Adam’ın ağabeyi, Kahramanmaraşlı fikir insanı Nuri Pakdil, vefatının yıl dönümünde düzenlenen panel etkinliğinde anıldı. Öğretmenevi Kıraathanesi’nde Yazar Duran Boz moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Doç. Dr. Selim Somuncu, Yazar Mustafa Köneçoğlu ve Erdoğan Aydoğan, Kudüs Şairi Nuri Pakdil’in edebiyat hayatını, fikirlerini, dünya görüşünü, Türk edebiyatına katkılarını ve eserlerini farklı açılardan ele aldı. Katılımcılardan gelen soruların da yanıtlandığı etkinlikte sanatseverlere Nuri Pakdil’in “Bir Yazarın Notları” adlı kitabı da hediye edildi.

Özel Günde Anlamlı Etkinlik

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Yazar Mustafa Köneçoğlu, “Yedi Güzel Adam’dan bir tanesi olan Nuri Pakdil’i vefatının yıl dönümünde farklı açılardan ele aldık. Pakdil’in isim babalığı, bağlanma kültürü ve batıya nasıl bakmamız gerektiği konusunda açtığı perspektif panelimizin konu başlıkları oldu. Nuri Pakdil’in estetik üretimiyle İslamcı kuşak yazarlar arasında özel bir yeri var. Bu noktada pek çok yazara da ilham kaynağı oldu. Bizler de Nuri Pakdil’in ve eserlerinin daha iyi anlaşılması adına elimizden geldiği kadarıyla gayret ediyoruz. Bu özel günde böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.