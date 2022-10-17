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Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd Edilecek

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 18 Ekim Salı günü usta kalemler, söyleşi ve imza günü etkinliklerinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelecek. Fuar kapsamında saat 17.00’da Öğretmenevi Kıraathanesi’nde Nuri Pakdil’i anma paneli de gerçekleştirilecek.

Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd Edilecek

Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd Edilecek

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 18 Ekim Salı günü usta kalemler, söyleşi ve imza günü etkinliklerinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelecek. Fuar kapsamında saat 17.00’da Öğretmenevi Kıraathanesi’nde Nuri Pakdil’i anma paneli de gerçekleştirilecek.

17 Ekim 2022 Pazartesi 17:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 18 Ekim Salı günü de usta kalemler, alanında uzman isimler ve ünlü simaları edebiyatseverlerle buluşturmaya devam edecek. Fuar kapsamında 18 Ekim Salı günü saat 10.00 – 11.00 ve 12.00’da Mustafa Değirmenci, 13.00’da Yazar Melih Tuğtağ, 14.00’da Klinik Psikolog Beyhan Budak ve Yazar Fazilet Seyitoğlu, 15.00’da Şair Nurullah Genç, saat 17.00’da ise Prof. Dr. Kemal Sayar ve Yazar Mehmet Dinç, söyleşi ve imza günü etkinliklerinde kültür sanat dostlarıyla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliklere tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu belirtildi.

Saat 17.00’da Öğretmenevi Kıraathanesi’nde

8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda fikir insanı Nuri Pakdil’i anma paneli de gerçekleştirilecek. Öğretmenevi Kıraathanesi’nde düzenlenecek etkinlik saat 17.00’da başlayacak. Yazar Duran Boz moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Doç. Dr. Selim Somuncu, Yazar Mustafa Köneçoğlu ve Erdoğan Aydoğan, Kudüs Şairi Nuri Pakdil’in edebiyat hayatını, Türk edebiyatına katkılarını ve eserlerini farklı açılardan ele alacak.

Anahtar Kelimeler:
Kudüs Şairi Nuri Pakdil Yâd Edilecek
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