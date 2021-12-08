Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik görevlisi alımında başvuru ekranı açıldı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan personel alımı ilanında kadın-erkek olmak üzere toplam 500 Koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı belirtilmişti. Online olarak yapılacak başvurularda, başvurular bugün itibariyle ( 7 Aralık 2021 ) tarihi itibariyle başladı ve 17 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru Ekranı

1. Başvurular elektronik ortamda 07/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Erkek ( Ortaöğretim- Lise Ve Dengi)

- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

-2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 55 puan almış olmak.

-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

-Boyunun 170 cm den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15 85 kg ve en az 70-13 57 kg olmalıdır.)

- Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.



KONTENJAN

ADANA Kontenjan (2)

ADIYAMAN Kontenjan (2)

AFYONKARAHİSAR Kontenjan (3)

AKSARAY Kontenjan (3)

ANKARA Kontenjan (8)

ANTALYA Kontenjan (3)

AYDIN Kontenjan (2)

BALIKESİR Kontenjan (2)

BATMAN Kontenjan (16)

BAYBURT Kontenjan (1)

BİNGÖL Kontenjan (3)

BİTLİS Kontenjan (4)

BOLU Kontenjan (1)

BURDUR Kontenjan (2)

BURSA Kontenjan (2)

ÇANAKKALE Kontenjan (2)

ÇORUM Kontenjan (2)

DENİZLİ Kontenjan (2)

EDİRNE Kontenjan (5)

ERZİNCAN Kontenjan (1)

ESKİŞEHİR Kontenjan (2)

GAZİANTEP Kontenjan (3)

GÜMÜŞHANE Kontenjan (1)

HATAY Kontenjan (2)

IĞDIR Kontenjan (4)

ISPARTA Kontenjan (2)

KARAMAN Kontenjan (1)

KARS Kontenjan (4)

KASTAMONU Kontenjan (1)

KAYSERİ Kontenjan (1)

KIRKLARELİ Kontenjan (2)

KIRŞEHİR Kontenjan (4)

KİLİS Kontenjan (2)

KOCAELİ Kontenjan (2)

KONYA Kontenjan (2)

KÜTAHYA Kontenjan (2)

MALATYA Kontenjan (1)

MANİSA Kontenjan (1)

KAHRAMANMARAŞ Kontenjan (2)

MERSİN Kontenjan (4)

MUĞLA Kontenjan (6)

MUŞ Kontenjan (7)

NEVŞEHİR Kontenjan (4)

RİZE Kontenjan (3)

SAMSUN Kontenjan (3)

SİİRT Kontenjan (3)

SİVAS Kontenjan (2)

ŞIRNAK Kontenjan (2)

TEKİRDAĞ Kontenjan (1)

TOKAT Kontenjan (1)

TRABZON Kontenjan (3)

TUNCELİ Kontenjan (2)

ŞANLIURFA Kontenjan (4)

UŞAK Kontenjan (2)

VAN Kontenjan (6)

YALOVA Kontenjan (2)

YOZGAT Kontenjan (2)

ZONGULDAK Kontenjan (2)

ERZURUM Kontenjan (2)

İSTANBUL Kontenjan (19)

İZMİR Kontenjan (6)

MARDİN Kontenjan (4)

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçların İlan edilmesi

Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.

6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.