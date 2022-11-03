Kültür Yayınları Yeni Sayısıyla Okurlarla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; kültür, sanat ve edebiyat alanında çalışmalarını sürdürüyor. Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Evelahir ve Berdücesi dergilerinin yeni sayısı yayımlandı. Şehrin kültür – sanat dergisi olan Evelahir’in Ekim – Kasım sayısında Kahramanmaraş’ın tarihi ve turistik mekânları, şehirde gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri, Kahramanmaraş’ta su sporları ve bitki çeşitliliği gibi pek çok konu farklı açılardan ele alınıyor. Edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz’ün yeni sayısında ise; Adem Turan, Nurettin Durman, İnci Okumuş, Nuhan Nebi Çam, Mehmet Narlı, Şakir Kurtulmuş, Abdullah Harmancı gibi usta yazar ve şairlerin kaleme aldığı eserler yer alıyor. Mevsimlik olarak yayımlanan Berdücesi Dergisi’nin Güz sayısında ise şiirden öyküye, inceleme yazılarından söyleşiye kadar pek çok edebi türde metinler okurlarla buluşacak. Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi dergilerinin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adreslerinden ulaşılabiliyor.