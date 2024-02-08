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Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü Başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle “Nice Zorlukları Aşarak” temasıyla düzenlenecek Kurtuluş Haftası anma programı ve etkinlikleri 9 Şubat Cuma günü başlayacak.

Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü Başlıyor!

Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü Başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle “Nice Zorlukları Aşarak” temasıyla düzenlenecek Kurtuluş Haftası anma programı ve etkinlikleri 9 Şubat Cuma günü başlayacak.

08 Şubat 2024 Perşembe 12:00

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumlar iş birliğiyle düzenlenecek anma programı ve etkinlikler, 9 Şubat Cuma günü merkezde Abdülhamit Han Camii, ilçelerde ise Müftülüğün belirleyeceği camilerde milli mücadele kahramanları için yapılacak hatim ve dua ile başlayacak. “Nice Zorluğu Aşarak” temalı Kurtuluş Haftası programlarının ilk gününde, saat 14.00’daNecip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “12 Şubat ve Kurtuluş” temalı resim çalıştayı yapılacak. Saat 20.00’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Tarihçi – YazarProf. Dr. Tufan Gündüz ve KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan’ın katılımıyla “Maraş Milli Mücadelesi ve Şehrimize ‘Kahramanlık’ Ünvanı Verilişinin 51. Yılı” konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 9 – 12 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Kurtuluş Haftası etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/02/07/12-subat-kurtulus-haftasi-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği ve programlara tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

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Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Cuma Günü Başlıyor!
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