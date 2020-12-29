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Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu

Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta kütüphanelerde yeni normal sürece geçiş aşamaları konuşuldu. Şehir kütüphanelerindeki HES Kodu ile sosyal mesafe uygulamalarının bilgileri paylaşıldı.

Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu

Kütüphanelerde ‘Yeni Normal’ Konuşuldu

Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından düzenlenen çevrimiçi konferansta kütüphanelerde yeni normal sürece geçiş aşamaları konuşuldu. Şehir kütüphanelerindeki HES Kodu ile sosyal mesafe uygulamalarının bilgileri paylaşıldı.

29 Aralık 2020 Salı 16:49
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kütüphaneciler Derneği işbirliğiyle “Pandemi Sürecinde Kahramanmaraş Kütüphanelerinde Kullanıcı Tutumları ve Yeni Normalde Kütüphanelerin Ürettiği Çözümler” konulu çevrimiçi konferans gerçekleşti. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Emre Hasan Akbayrak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa Büyükşehir Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, KSÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mehmet Bilmen ve İstiklal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Fatma Aktuğ katıldı.

Yeni Projeler Var

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönem kültür sanat projeleri ile ilgili bilgileri paylaşan Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir olarak Kahramanmaraş’ta kütüphanecilik konusunda hem ilçelerimizde hem şehir merkezinde ciddi bir mesafe aldık. İlgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Gündemimizde Çocuk ve Şiir Kütüphaneleri konseptleri var. Bu projelerimizle hem kütüphane okuyucuları organik bir iletişimin tesis edileceği bir mekâna sahip olacak, hem de kitaplara olan alaka daha da artacak” diye konuştu.

Hemşehrilerimiz Kurallara Uyuyor

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphanelerde almış olduğu tedbirleri de değerlendiren Doğan, “Kütüphanelerimizin tamamında rutinleştirdiğimiz dezenfeksiyon çalışmalarımız, HES kodu uygulamamız, sosyal mesafe çalışmalarımız var. En önemlisi tabi ki hemşehrilerimizin bu kurallara uyması. Hamdolsun bu noktada da tüm ziyaretçilerimizden önemli bir hassasiyet gördük. Hemşehrilerimiz yeni normal süreçte, kütüphanelerimizde belirlenen kurallara uymaya özen gösteriyor” dedi.

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