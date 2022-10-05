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Kys Catering; “Aile Şefkati Ve Anne Sevgisiyle Hizmet Ediyoruz”

Kahramanmaraş’ın yıldızı parlayan firmalarından KYS Catering Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu, KYK Yurtlarında ortaya koydukları başarıyı anlattı. Azaplıoğlu, işine aşık ekibinin mutfakta ortaya koyduğu her ürünü aile şefkatiyle ve anne sevgisiyle hazırladığını ifade etti.

Kys Catering; “Aile Şefkati Ve Anne Sevgisiyle Hizmet Ediyoruz”

Kys Catering; “Aile Şefkati Ve Anne Sevgisiyle Hizmet Ediyoruz”

Kahramanmaraş’ın yıldızı parlayan firmalarından KYS Catering Yönetim Kurulu Başkanı Metin Azaplıoğlu, KYK Yurtlarında ortaya koydukları başarıyı anlattı. Azaplıoğlu, işine aşık ekibinin mutfakta ortaya koyduğu her ürünü aile şefkatiyle ve anne sevgisiyle hazırladığını ifade etti.

05 Ekim 2022 Çarşamba 12:58

KYK mutfağında gösterilen özveri ve başarıdan dolayı Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından ödüllendirilen Azaplıoğlu, başarılarının sırrını anlattı.

Farklı şehirlerden yüzlerce öğrenciye hitap ettiklerini dile getiren Azaplıoğlu, ortaya koydukları hizmete sevgi, saygı ve muhabbeti ön planda tuttuklarını söyledi. Her öğrencinin bir emanet olduğunu anlatan Azaplıoğlu, bu bilinçle öğrencilere en kaliteli ve güzel hizmeti sunduklarını ifade etti.
Bu bağlamda KYK mutfağını eşi Seval Azaplıoğlu’a emanet ettiğini dile getiren Azaplıoğlu, onunda anne şefkatini en iyi şekilde yansıttığını söyledi. Azaplıoğlu, bu başarısında dolayı ekibini tebrik eden Azaplıoğlu, şunları aktardı: “Kahramanmaraş’ımızın Catering alanında ön palana çıkması ve en iyi noktaya gelmesi adına çalışmalarımız devam ediyor. Hali hazırda devam eden çalışmalarımız ve projelerimize de büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda hizmetini sürdürdüğümüz KYK yurtlarındaki başarımızı dile getirmek istiyorum. Hizmet vermiş olduğumuz KYK’da büyük başarı elde ettiğimizin altını çizmek istiyorum. Bu başarının arkasında kıymetli eşim Seval Azaplığolu ve ekibi vardır. Onların ortaya koymuş olduğu özveri, anne şefkati ve aile birliği öğrencileri mutlu etmektedir. Başarılarından dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şehrimizin bu alanda büyüyen ve gelişen markası olmayı sürdüreceğiz. Bu yolda bizleri destekleyen herkese teşekkür ederiz. Burada göstermiş olduğumuz başarılardan dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Cemil Boz’da bizleri bir plaketle ödüllendirdi. Kendisine ve yurt müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin huzuru ve mutluğu için üzerimize düşeni bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağız.”

 

Anahtar Kelimeler:
Kys Catering; “Aile Şefkati Ve Anne Sevgisiyle Hizmet Ediyoruz”
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