banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 29°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsrail bir terör devletidir!
İsrail bir terör devletidir!
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram...

Lütfi Kabalcı’dan Bayram Mesajı

Avize Park işletme sahibi Lütfi Kabalcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Lütfi Kabalcı’dan Bayram Mesajı

Lütfi Kabalcı’dan Bayram Mesajı

Avize Park işletme sahibi Lütfi Kabalcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

11 Mayıs 2021 Salı 11:13
banner459

Lütfi Kabalcı mesajında şunları kaydetti;

“Bu güzel mübarek günde Allah’ın rahmeti,bereketi ve inayeti hepimizin üzerine olsun. Bütün dünyayı ve ülkemizi saran bu COVİD-19 salgını insanlık tarihinin en ağır imtihanı olmuştur. Milyonlarca insan bu salgından etkilenmiş ve binlerce insan hayatını kaybetmiştir. İnanıyorum ki tüm bu sıkıntı ve zorlukları hep birlikte aşacağız.

Bu süre içerisinde evlerimize kapandık, camilerimiz cemaatsiz kaldı, teravihler kılınmaz oldu. Mahzun ve mahpus bir Ramazan geçirdik.

Bu bayramda büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpemeyeceğiz, sevdiklerimize doyasıya sarılamayacağız, dostlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı ziyaret edemeyeceğiz. Hüzün ve kederin hâkim olduğu buruk bir bayram geçireceğiz.

İletişim kanallarını kullanarak tüm sevdiklerimize ulaşacak, bayramlarını kutlayacağız inşallah.

Bu tedbirler neticesinde; yeniden eski güzel günlerimize, sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz iftar sofralarımıza, kucaklaştığımız bayramlara kavuşacağız.

Bu temenni ve duygularla,

Mübarek Ramazan Bayramınızı, en samimi duygularımla kutluyor; bayramın İlimize, Ülkemize, İslam âlemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum.”



 

Anahtar Kelimeler:
Lütfi Kabalcı’dan Bayram Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı
Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı
Hüseyin Yetimoğlu’ndan Bayram Mesajı
Hüseyin Yetimoğlu’ndan Bayram Mesajı
Vakkas Kuzu’dan Bayram Mesajı
Vakkas Kuzu’dan Bayram Mesajı
Tütüncü AVM’den bayram mesajı
Tütüncü AVM’den bayram mesajı
Mehmet Özer’den Bayram Mesajı
Mehmet Özer’den Bayram Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber