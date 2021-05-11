Lütfi Kabalcı’dan Bayram Mesajı

Lütfi Kabalcı mesajında şunları kaydetti;

“Bu güzel mübarek günde Allah’ın rahmeti,bereketi ve inayeti hepimizin üzerine olsun. Bütün dünyayı ve ülkemizi saran bu COVİD-19 salgını insanlık tarihinin en ağır imtihanı olmuştur. Milyonlarca insan bu salgından etkilenmiş ve binlerce insan hayatını kaybetmiştir. İnanıyorum ki tüm bu sıkıntı ve zorlukları hep birlikte aşacağız.

Bu süre içerisinde evlerimize kapandık, camilerimiz cemaatsiz kaldı, teravihler kılınmaz oldu. Mahzun ve mahpus bir Ramazan geçirdik.

Bu bayramda büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpemeyeceğiz, sevdiklerimize doyasıya sarılamayacağız, dostlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı ziyaret edemeyeceğiz. Hüzün ve kederin hâkim olduğu buruk bir bayram geçireceğiz.

İletişim kanallarını kullanarak tüm sevdiklerimize ulaşacak, bayramlarını kutlayacağız inşallah.

Bu tedbirler neticesinde; yeniden eski güzel günlerimize, sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz iftar sofralarımıza, kucaklaştığımız bayramlara kavuşacağız.

Bu temenni ve duygularla,

Mübarek Ramazan Bayramınızı, en samimi duygularımla kutluyor; bayramın İlimize, Ülkemize, İslam âlemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum.”





