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Mafya iddiaları meclis gündeminde

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker’in açıklamaları ve son dönemde tonlarca uyuşturucu yüküyle Türkiye varış noktalı gemilerin yakalanması, ülke ve dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, cevap bekleyen soruları TBMM gündemine taşıdı.

Mafya iddiaları meclis gündeminde

Mafya iddiaları meclis gündeminde

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker’in açıklamaları ve son dönemde tonlarca uyuşturucu yüküyle Türkiye varış noktalı gemilerin yakalanması, ülke ve dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, cevap bekleyen soruları TBMM gündemine taşıdı.

11 Mayıs 2021 Salı 19:10
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Ali Öztunç önergesinde, “Türkiye’nin son yıllarda uyuşturucu ticaretinin kilit noktalarından biri haline geldiği ve yakalanan birçok kokain sevkiyatının varış noktasının Türkiye olduğu resmi kaynaklarca açıklanmaktadır. 9 Haziran 2020’de Buenaventura Limanı’nda yaklaşık 5 ton kokain, bir gemide yakalandı. Geminin varış noktası Türkiye olduğu açıklandı. Orta Amerika ülkesi Panama’da yapılan bir narkotik operasyonunda, son durağı Türkiye'nin Mersin Limanı olan gemide muz yüklü bir konteyner içerisinde 616 paket kokain ele geçirildi.” İfadeleri ile son durumu özetledi.

Öztunç’un Kamuoyu Adına Yanıt Beklediği Sorular Aynen Şu Şekilde;

1- Kolombiya’da yakalanan 5 ton kokainin Türkiye’deki alıcısı kimdir? Yakalanan kokain ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bu konuda bir açıklama neden yapılmamıştır?

2- Son olarak, Panama’da yakalanan ve son durağı Mersin limanı olan 616 paket kokainin alıcısı kimdir? Bu kokain konteynırının sevkiyatını yapan firmanın adı nedir? Firma sahipleri kimlerdir? Bu konuda herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

3- Varış noktası Türkiye olan bu kokain sevkiyatları ile ilgili bir soruşturma açılmış ise bu soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?

4- Yakalanan kokain sevkiyatları ile ilgili, basında adı geçen siyasetçi ve kamu görevlileri hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? Bu konuda herhangi bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

5- Son beş yılda ele geçirilen uyuşturucu miktarı ne kadardır? Bu uyuşturucuların ne kadarı deniz yoluyla ülkemize sokulmuştur?

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