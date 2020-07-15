Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı

Mahçiçek mesajında, “15 Temmuz 2016, hain darbe girişimini kara bir leke olarak yazan, aziz milletimizin onurlu duruşunu da altın harflerle yazacak olan tarihin adıdır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Milletimiz, tarih boyunca hiç kimsenin boyunduruğu altına girmemiş, bağımsızlığı için amansız mücadeleler vermiş, bu uğurda canını verse de egemenliğini kimseye teslim etmemiştir.

15 Temmuz 2016’da yapılmaya çalışılan terör eylemlerine ve ülkemizi bölmek isteyen vatan hainlerine de geçit vermemiş ve destansı bir kahramanlık öyküsü yazmıştır.

Stratejik olarak çok önemli coğrafi konumda olan ülkemiz, toprağıyla, havasıyla, suyuyla, kadim kültürüyle eşsiz bir vatandır. Milletimiz de çok şükür vatanımızın kıymetini biliyor ve 15 Temmuz’da gösterdiği gibi kanının son damlasına kadar onu savunuyor.

Milletimizin 15 Temmuz’da gösterdiği irade, başka hiçbir milletin yapamayacağı ve cesaret edemeyeceği bir sahiplenme ve savunmadır.

Ülkemizde yüzyıllardır adı değişse de aynı oyunlar sahneye konulmak istenmektedir. Yarınlarımız olan gençlerimiz 15 Temmuz ruhunu iyi anlamalı ve değerlerine sahip çıkmalıdır. Güçlenen, üreten, dışa bağımlı olmayan ve küresel yolda engin adımlarla ilerleyen bir ülke olmak milletimiz için elzemdir.

Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi Zaferini en kalbi duygularımla kutluyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.”