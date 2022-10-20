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Mahir Ünal KAFUM’da Gençlerle Buluşacak

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 21 Ekim Cuma günü usta kalemlerin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinliklerinde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek.

Mahir Ünal KAFUM’da Gençlerle Buluşacak

Mahir Ünal KAFUM’da Gençlerle Buluşacak

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 21 Ekim Cuma günü usta kalemlerin yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinliklerinde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek.

20 Ekim 2022 Perşembe 14:09

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ve açılışının yapıldığı 14 Ekim Cuma gününden itibaren edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 21 Ekim Cuma günü de çeşitli etkinliklerle devam edecek. Etkinlikler saat 10.00 – 11.00 ve 12.00’da Tarihçi – Yazar Mehmet Işık’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Şehrim Maraş” temalı konferansla başlayacak. Tasavvuf konusunda pek çok eser kaleme alan Yazar Sinan Yağmur saat 13.00’da, Siyaset Bilimci – Yazar Savaş Barkçin saat 17.00’da, Yazar Hasan Harmancı ise saat 18.00’da KAFUM’da söyleşi ve imza günü etkinliklerinde edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Tüm Gençler Davet Edildi

8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında 21 Ekim Cuma günü KAFUM’da gerçekleştirilecek diğer bir etkinlikte ise AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, okurlarla bir araya gelecek. Grup Başkanvekili Ünal, saat 14.00’da gerçekleştirilecek “Bir Kitap Okudum” temalı gençlik buluşmasında ve saat 15.00’da düzenlenecek “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta Kahramanmaraşlılara seslenecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada etkinliklere tüm gençlerin davetli olduğu belirtildi.

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Mahir Ünal KAFUM’da Gençlerle Buluşacak
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