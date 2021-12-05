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Mahir Ünal Yerel Basınla Buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ta ‘Yerel Medya Buluşması’ programında medyada yer alan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mahir Ünal Yerel Basınla Buluştu

Mahir Ünal Yerel Basınla Buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, memleketi Kahramanmaraş’ta ‘Yerel Medya Buluşması’ programında medyada yer alan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

05 Aralık 2021 Pazar 10:51
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Kervanhan Tesislerinde düzenlenen program AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in açış konuşmasıyla başladı.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Kahramanmaraş Tanıtım Medya Başkanı Hakan Kiraz, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

AK Parti İl Başkanı Görgel’in ardından konuşan Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak, medyada yer alan şiddet olaylarına dikkat çekti.

“Biz şiddetin bir sarmala dönüştüğü bir toplumsal yapı istemiyoruz”

Mahir Ünal, “Televizyonları bir açıyorsunuz aman Allah’ım şiddet, şiddet, şiddet. Psikologlar ne diyor? Çocuklar şiddeti iki şekilde öğrenir, görerek ve yaşayarak. Biz sürekli çocuklarımıza şiddet görüntüleri sunuyoruz. Ne adına? Tıklanma adına, izlenme adına, reyting adına ve kar maksimizasyonu adına biz her gün maalesef televizyonlarda bunu yapıyoruz. Ve bütün dünyada intihar görüntüleri ile intihar olayları arasında doğrudan bir korelasyon vardır. O yüzden dünya sağlık örgütü, şiddet, intihar ve benzeri haberleri ve görüntüleri insanın ruh sağlığını bozucu faktör olarak nitelendiriyor. Geçen gün bir akşamda 3 ayrı dizide, 3 ayrı intihar sahnesi vardı. RTÜK başkanımızı aradım. Dedim ki, ‘Sevgili başkanım bütün dünyada, dünya sağlık örgütü dahil bununla ilgili Kod 5’i yayınladılar. Bir akşamda 3 ayrı dizide nasıl oluyor da, 3 ayrı intihar sahnesi oluyor. Daha şiddeti saymıyorum bile. Psikologlar bize diyor ki, şiddet görerek ve yaşanarak öğrenilir. Sabahtan akşamlara kadar siz çocuklarınıza ne gösteriyorsunuz? Şiddet, şiddet şiddet gösteriyorsunuz. Bunun adı habercilik değil, bunun adı sorumsuzluktur. Sosyal sorumluluğu üstelenmemektir. Biz şiddetin bir sarmala dönüştüğü bir toplumsal yapı istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini ve medyanın en azından ruh sağlığı açısından en azından dünya sağlık örgütünün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını, izlenme oranları ve reyting uğruna toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyor ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kuruları da başta RTÜK olmak üzere göreve davet ediyoruz. Çünkü bir gecede 3 dizide 3 intihar sahnesi olmaz. İzlenme kaygısıyla, dizisini izletmek için dizisinin reytingini izlenirlik oranının yüksek olsun diye, kimsenin toplumun ruh sağlığını tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır” dedi.

Ünal’ın konuşmasının ardından program toplantıya katılan gazetecilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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Mahir Ünal Yerel Basınla Buluştu
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