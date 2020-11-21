Mahir Ünal’ın acı günü

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuru da acı haber sevenlerine ilan edildi.

Ünal yaptığı paylaşımda, amcasının oğlunu koronavirüs sebebiyle kaybettiğini duyurdu.

Kayıptan dolayı yaşadığı üzüntüyü şu paylaşımla dile getirdi:

"Amcaoğlu Alaeddin Ağabey,

Covid 19 tanısı ile tedavi görmekte olduğu Yalova

Devlet Hastanesi'nde cuma gecesi Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Bir Derviş nezaketi ile kimseyi incitmeden, bir gönül yıkmadan sûkunetle yaşadı.

Ya Rab, biz iyiliğine şahidiz,

rahmetinle rızıklandır.

Salihlerle, sadıklarla beraber haşreyle.

Dostlarımdan ruhu için bir Fatiha istirham ederim.

Mekanı cennet olsun"