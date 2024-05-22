Mahmut Yardımcıoğlu: Tahran kasabı Reisi için milli yas ilan edilmemeliydi!

Yardımcıoğlu, “Tarih boyunca bize dost olmayı başaramamış bir devletin ‘Tahran Kasabı’ olarak da anılan devlet başkanı için ülkede yas ilan edilmiş olmasını doğru bulamıyorum” dedi.

İran’ın tarihten beri Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaktan imtina eden bir devlet olduğunu ifade eden BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Daha düne kadar Azerbaycan sınırında asker tatbikatlar yapan, Ermenistan ile arkadaşlık yapmaktan imtina etmeyen, Müslüman ülkelerde mezhep temelli ayrımcılıkları körükleyen ve Müslüman kardeşliğine hep zarar veren, tarihinde hiç gayrimüslim bir devlete karşı savaşma cesareti gösterememiş olan bir devletin pek de insani kavramlarla tanımlanmayan liderinin şaibeli olması da seçenekler arasında bulunan yanarak ölümü üzerinde ulusal yas ilan edilmiş olması doğru değildir. Bir defa bu adam ve adamların bizim ulusumuzla ne ilgisi var diye sormak lazım değil mi öncelikle! Doğru bulmadığımızı milletimizle saygıyla paylaşmak isteriz.”