Maraş Hakkını Buralarda Kayıp Etti

Reis-i Cumhurumuza Kadim Türk geleneğinden dolayı TAYYİBHAN desem de, Eleştiri hakkımı sonuna kadar kullanırım arkadaş.!

BAĞIRA BAĞIRA İTİRAZ ETMEDİK, İTİRAZ ETMEYENLERİN YAKASINA YAPIŞMADIK .!

1- Antep ve Urfa'ya Akparti hükümeti Tarafından verilen kırmızı şeritli istiklal madalyası verilmesine,itiraz etmeyen vekillere yuuuh demediğimiz için.!

2-Kazana kahramanlık ünvanı verilmesine, biz götü çıkık fetöcüler için tarla yakmadık, dönemin süper gücü Fransa'yı kovmak için koca bir şehri yaktık,hemde kendi evlerimizi yaktık diyemedik.!

3- Narlıya uluslararası bir havalanı yapılacaktı.

2018 dönemin baş bakanı bin Ali Yıldırım müftülük meydanın da yüzümüze baka baka Narlı havalanı yapımı iptal ettik çünkü antepliler istemiyor dediğin de,ona ve otobüsün üstündekilere yuuuuuh çekmedik.!

4- Geçen sene kurtuluşun 100.yılı etkinlikleri vardı,bırakın etkinliği 99 senedir övünç kaynağımız ÇETE BAYRAMINI YAPMAYAN başkanı adam içine çıkarmamalıydık.!

Hatta Cumhurbaşkanlığı dan 100. Yıl etkinliği için yollanan 10 milyonun hesabını sormalıydık,yapmadığın bayramın parasını nereye harcadın diye,sormalıydık.!

İşte bütün bunlar Maraş'ın ve Maraşlının çöküşüdür.!

Ne güzel övünürdük Kahramanlığımızla,istiklal madalyamızla,oyuncakları elinden alınmış çocuklar gibi olduk.!

Narlı uluslararası havalanı ile dünyaya karışacaktır,uçakların inmesine,çıkmasına ne dağlar,nede rüzgarlar engel olacaktı.!

Çete bayramımız elimizden alındı,şimdi boynu bükük,gözü yaşlı yetim öksüz çocuklar gibi ağlarız.!

Sen her şeyi hak ediyorsun Maraşlı çünkü itiraz hakkını kullanıyorsun,hakkını istemeyide bilmiyorsun,ancak boynu bükük garib çocuklar gibi ağlarsın.!

Sen ancak homo şarkıcıya,Aleyna tilkiye itiraz eden,ancak damarlarını tıkayanlara sesi kısılansın.!

Hakkını aramayı bilmezsin,hakkını aramayı muhalefete yarıyacağını söyleyen beyinsizler kanarsın,yönetim şeklimiz demokrasi yeter ki yasal haklarını demokrasi içinde kullan,muhalefete,haine,provakotöre meydan verme.!

Hani şo beğenmediğin Antep varya işte onlar öyle bir bağrıyorlar ki,öyle bir ağlıyorlar ki,öyle bir gürültü çıkarıyorlar ki,bu kadar hizmet nasıl alıyorlar sanıyorsun.!