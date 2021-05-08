Maraş Kalesini Kervan işletecek

Konuyla ilgili açıklama yapan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu,’ Tarihi Maraş Kalemizde bulunan kafe restoran işletmesi Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız protokol sonrası Kervan ailesine verildi." dedi.

"KAHRAMANMARAŞ'TA TEMSİL GÖREVİNİ ÜSTLENECEĞİZ"

kervancıoğlu sözlerini şöyle sürsürdü: "Kahramanmaraş’ımızın Lezzet Kervanı olarak Maraş Kalemizde Kahramanmaraş halkına ve turistlere en iyi şekilde hizmet verip Kahramanmaraş’ı da temsil görevini üstleneceğiz. Tarihi Kocabaş Konağımızla birlikte Maraş Kalemizde bizim için ayrı bir heyecan oldu. Turizm noktasında Kahramanmaraşımızın bize yüklediği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için mücadelemiz devam edecek. Şehrimize hayırlı olsun."

Maraş Kalesinin işletmesi Akbel’de bulunuyordu.