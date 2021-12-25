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Maraş olaylarının 43. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Maraş olaylarının 43. yılı nedeniyle yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş’ta anma etkinliği yapıldı.

Maraş olaylarının 43. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Maraş olaylarının 43. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Maraş olaylarının 43. yılı nedeniyle yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler anısına Kahramanmaraş’ta anma etkinliği yapıldı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 15:20
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Ekinlik öncesi güvenlik önlemleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri, şehrin giriş çıkışlarında oluşturduğu kontrol notalarında geçiş yapan araçlara yönelik denetimlerde bulundu.

Onikişubat İlçesi Yörükselim Mahallesi’nde yer alan Erenler Cemevi’nde düzenlenen anma programında hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu. Programda Erenler Kültür Dayanışma Derneği Müslüm İbili, günün önemine binaen bir konuşma yaptı.

Anma programı katılımcılar tarafından yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

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Maraş Olaylarının 43. Yılında Hayatını Kaybedenler Anıldı
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