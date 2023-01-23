Maraşın tarihi coğrafik isimleri ile oynamayın!

Maraş ismi Türkçe değildir. Markaji isimli Romalı bir komutanın adından geldiği söylenir. Birde İslam orduları 637 senesinde Maraş'ı hetih ettiklerinde Mer' aş adı vermelerinden geldiği rivayet edilir. Neticede her iki görüşte doğru olsa bile Maraş adı Türkçe bir isim değilidir. Zaten Ejdat Selçuklu dönemi Türkmen deposu, Diyar-ı Türkmen, Türkmeneli 1522 de Osmanlının Maraş'ı ilhak ettiğinde Osmanlı Vakavünüs Türkistanın Fethi diye not düşmüş.

1531 yılında Osmanlı Zülkadiriye (Bu isim de Türkçe değil) adını vermiş en son 1839 da 2.Mahmut dönemi Maraş adını almış bugün Hâlâ devam etmektedir.

AHIR DAĞ ADI NERDEN GELMEKTEDİR?

Bizans dönemi - Aşir Dağ

Halid bin- Velid - Şir Dağ

Abbasiler dönemi - Şar Dağ

Selçuklular Dönemi - Ahır Dağ

Tolgadırlılar dönemi - Ahır Dağ

Osmanlı Dönemi - Ahır Dağ

TC Devletinin kurulduğu 29 Ekim 1923 den şu an 22 Ocak 2023 tarihine kadar Ahır Dağ.

OSMANLI DÖNEMİ

Tahrir ve Salname kayıtlarında, Osmanlı Haritalarında, Evliya Çelebi Seyhatnamesinde, Bütün yerli ve yabancı Seyyah ve Coğrafyacıların Kitaplarında, Karacaoğlan ve Dadaloğlu Türkülerinde Ahır Dağ yazmaktadır.

CUMHURİYET DÖNEMİ

TC Devleti Milli Eğitim Bakakanlığı Coğrafya ders kitaplarında, Atlaslarda ve haritalarda Ahır Dağ yazmaktadır.

TC Devleti Karayolları Haritasında ve bütün haritalarda Ahır Dağ yazmaktadır.

MARAŞ'TA BULUNAN TEK TÜRKÇE İSİMİN DEĞİŞTİRİLEREK KANUNSUZ TÜRKÇE OLMAYAN AHİR DAĞ DENİLMESİNDE Kİ MURAT NEDİR?

On beş senedir bu isim özellikle Fetöcüler tarafından dillendirilmeye başlanmıştı. Biz Maksat der olarak onları defalarca uyardık. Fetöcülere bazı büyük firmalarında destek vermeleri ile Maraş belediyeleride kullanmaya başladılar. Maraş STK ları olarak onlara karşı bizde atağa geçtik 15 temmuz sonrası susmuşlardı. Özellikle belediyelerimiz Ahir Dağ safsatasını terk etmişlerdi. Sonraki yıllarda Maraş Ermeni lobisinin tekrardan kullanması ile fetöcülerinde destekleri ile bu fitne isim tekrardan özellikle defalarca uyarılmasına rağmen Maraş Büyük Şehir Belediye Başkanı ısrarla kullanıyor! Maraşlı olmayan! Maraşlının Hassasiyetini bilmeyen! Hayrettin Güngör Maraş'ın bin senelik Tapusu ve markası olan Ahır Dağ adının yerine Fetöcüler ile Maraş Ermeni lobisinin uydurması olduğu Tüm Maraş halkı tarafından malum olan Ahir Dağ safsata isminde ki ısrarınız ve Muradınız nedir?

Diyar-ı Türkmen, Türkmeneli, Türkistanın başkenti isimleri Türkçe olmayan Maraş ismine çevrildi.

Türkçe Ahır Dağ adı

Türkçe olmayan Ahır Dağ adına çevrilirse biz bu topraklar bizim dediğimizde kim inanır bize.

Elbette pkk da, Ermenlerde kendi Haritalarında kendi şehirleri gibi gösterirler.

MARAŞLI ATANA, CEDDİNE, TARİHİNE, KÜLTÜRÜNE VATANINA, ŞEHRİNE SAHİP ÇIK. BU iş parti pırtı meselesi değildir. Partiler üstü bir mesele olarak sahip çıkılmalıdır.