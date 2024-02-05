Mehmet Akpınar “6 Şubat önümüzdeyken, nasıl 12 Şubatı karşılayacağız?”

Yazdığıduygu yüklü satılarda 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybedenlerin acısını hala yaşadıklarını vurgulayan Akpınar, şehrin yıkılmasına göz yumanların en azından istifa ederek af dilemesi gerektiğinin altını çizdi. Allah’tan bir daha böyle bir felaketin gelmemesini dileyen Akpınar, 6 Şubat önlerindeyken, 12 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın kurtuluşunu nasıl karşılayacaklarını bilemediklerini belirtti.

“6 ŞUBAT YAKLAŞTIKÇA YÜREĞİMİZ SIZLIYOR”

Akpınar; “6 Şubat yaklaştıkça yüreğim sızlamaya bugünlerde başlıyor. Oturduğum yerde gözlerimden dolup yaş geliyor. Bugünlerde ne lokmalar boğazımdan aşıyor, ne de yüzüm gülüyor. Bir sızı kapladı yüreğimi, ateş bastı. 6 Şubat’a nasıl dayanalım. 15 bin kardeşimiz, yanı başımızda yaşayan komşularımız, 5 saniyede Allah’a koştular. Şehit oldular. Cennete doğru adeta kanatlanıp uçtular. Yaşlılar, gençler, kadınlar, erkekler ve çocuklar hepsi bir seher vaktinde bizlere veda ederek gittiler. Allah’ım gani gani rahmet eylesin. Peki, bu 15 bin kardeşimiz Allaha kavuşurken, şehit olmuşken bu şehrin yıkılmasına sebep olanlar, çıkıp özür dilediler mi? Bu şehrin yıkılmasına göz yumanlar ve seyredenler, en azından istifa edip milletimizden aflarını dilediler mi? Rabbim bu asrın felaketini bir daha yaşatmasın. Allah’ım şehitlerimize rahmet eylesin. Ama üzüldüğümüz şey; binlerce kardeşimizin şehit olmasının ardından, bize kalan gönlü yaralı, gözleri yaşlı bir şehir… Üstelik bu yıkılan şehrin yüzde 80’i,son 10 yılda ruhsatı verilerek, yapılan binalardan oluşuyor. Oturup düşünmenin vakti; para için, dünyalık için yaşamaya değer mi? Üç günlük dünya yaşamı için, fırıldak olmaya değer mi?” dedi.

“12 ŞUBAT ŞEHİTLERİMİZ İÇİNDE BİR PANORAMA MÜZESİ YAPALIM”

12 Şubat Şehitleri için Kahramanmaraş’a bir panorama müzesi yapılması gerektiğini belirten Akpınar, şehrin girişine Çanakkale Abidesi’ne benzer bir anıtın da yapılması gerektiğini belirtti. Akpınar; sözlerini şu şekilde sürdürdü: “6 Şubat önümüzdeyken, nasıl 12 Şubatı karşılayacağız? 12 Şubat’ta şehit olan dedelerimizin yüzüne nasıl bakacağız? Gelin, en azından bu şehri kanlarıyla bize emanet eden, Kahramanmaraş şehitlerimizi yaşatmak için, 12 Şubat şehitlerimiz içinde bir panorama müzesi yapalım. Şehir girişine, Çanakkale şehitleri için yapılan, Çanakkale abidesi gibi bir anıt yapalım. Sözlerimi bitirirken, tüm 6 Şubat,12 Şubat ve 28 Şubat şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletimize de sabır ve huzur diliyorum.”