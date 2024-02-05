Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve...
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Sani Konukoğlu, mezarı başında anıldı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...

Mehmet Akpınar “6 Şubat önümüzdeyken, nasıl 12 Şubatı karşılayacağız?”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü ve Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle bir duygularını satılarla döktü.

Mehmet Akpınar “6 Şubat önümüzdeyken, nasıl 12 Şubatı karşılayacağız?”

Mehmet Akpınar “6 Şubat önümüzdeyken, nasıl 12 Şubatı karşılayacağız?”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü ve Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle bir duygularını satılarla döktü.

05 Şubat 2024 Pazartesi 10:07

Yazdığıduygu yüklü satılarda 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybedenlerin acısını hala yaşadıklarını vurgulayan Akpınar, şehrin yıkılmasına göz yumanların en azından istifa ederek af dilemesi gerektiğinin altını çizdi. Allah’tan bir daha böyle bir felaketin gelmemesini dileyen Akpınar, 6 Şubat önlerindeyken, 12 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın kurtuluşunu nasıl karşılayacaklarını bilemediklerini belirtti.

“6 ŞUBAT YAKLAŞTIKÇA YÜREĞİMİZ SIZLIYOR”

Akpınar; “6 Şubat yaklaştıkça yüreğim sızlamaya bugünlerde başlıyor. Oturduğum yerde gözlerimden dolup yaş geliyor. Bugünlerde ne lokmalar boğazımdan aşıyor, ne de yüzüm gülüyor. Bir sızı kapladı yüreğimi, ateş bastı. 6 Şubat’a nasıl dayanalım. 15 bin kardeşimiz, yanı başımızda yaşayan komşularımız, 5 saniyede Allah’a koştular. Şehit oldular. Cennete doğru adeta kanatlanıp uçtular. Yaşlılar, gençler, kadınlar, erkekler ve çocuklar hepsi bir seher vaktinde bizlere veda ederek gittiler. Allah’ım gani gani rahmet eylesin. Peki, bu 15 bin kardeşimiz Allaha kavuşurken, şehit olmuşken bu şehrin yıkılmasına sebep olanlar, çıkıp özür dilediler mi? Bu şehrin yıkılmasına göz yumanlar ve seyredenler, en azından istifa edip milletimizden aflarını dilediler mi? Rabbim bu asrın felaketini bir daha yaşatmasın. Allah’ım şehitlerimize rahmet eylesin. Ama üzüldüğümüz şey; binlerce kardeşimizin şehit olmasının ardından, bize kalan gönlü yaralı, gözleri yaşlı bir şehir… Üstelik bu yıkılan şehrin yüzde 80’i,son 10 yılda ruhsatı verilerek, yapılan binalardan oluşuyor. Oturup düşünmenin vakti; para için, dünyalık için yaşamaya değer mi? Üç günlük dünya yaşamı için, fırıldak olmaya değer mi?” dedi.

“12 ŞUBAT ŞEHİTLERİMİZ İÇİNDE BİR PANORAMA MÜZESİ YAPALIM”

12 Şubat Şehitleri için Kahramanmaraş’a bir panorama müzesi yapılması gerektiğini belirten Akpınar, şehrin girişine Çanakkale Abidesi’ne benzer bir anıtın da yapılması gerektiğini belirtti. Akpınar; sözlerini şu şekilde sürdürdü: “6 Şubat önümüzdeyken, nasıl 12 Şubatı karşılayacağız? 12 Şubat’ta şehit olan dedelerimizin yüzüne nasıl bakacağız? Gelin, en azından bu şehri kanlarıyla bize emanet eden, Kahramanmaraş şehitlerimizi yaşatmak için, 12 Şubat şehitlerimiz içinde bir panorama müzesi yapalım. Şehir girişine, Çanakkale şehitleri için yapılan, Çanakkale abidesi gibi bir anıt yapalım. Sözlerimi bitirirken, tüm 6 Şubat,12 Şubat ve 28 Şubat şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletimize de sabır ve huzur diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akpınar “6 Şubat önümüzdeykenNasıl 12 Şubatı Karşılayacağız?”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Cumhuriyet başsavcılığı deprem dosyalarıyla ilgili son durumu açıkladı!
Kahramanmaraş Cumhuriyet başsavcılığı deprem dosyalarıyla ilgili son durumu açıkladı!
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!
Dulkadiroğlu Belediyesi öğrencilere Kapadokya ve Erciyes Gezisi!
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nu yeniden ayağa kaldıracağız”
Başkan Okay, “Dulkadiroğlu’nu yeniden ayağa kaldıracağız”
Kahramanmaraş’ta toplu taşıma filosuna 10 yeni hibrit otobüs!
Kahramanmaraş’ta toplu taşıma filosuna 10 yeni hibrit otobüs!
Kahramanmaraş’ta Cumhur İttifakı adayları açıklandı
Kahramanmaraş’ta Cumhur İttifakı adayları açıklandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber