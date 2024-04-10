Mehmet Akpınar "Bayramlar, Birlik ve Beraberliğimizi Perçinliyor”

Ramazan bayramı dolayısıyla Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde düzenlenen bayramlaşma programına, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar, yönetimi, partililer, belediye çalışanları, meclis üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma sonrasında bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Ramazan Bayramı’nın Dulkadiroğlu’na, Kahramanmaraş’a, Türkiye’ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Görevi devraldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarının altını çizen Akpınar, yaptıklarını ve yapacaklarını özetledi.

Akpınar, değerlendirmesini şu satırbaşları altında sürdürdü: “

BİR VE BERABER OLACAĞIZ

“Bu güzel Ramazan bayramında vatandaşlarımızla bir araya gelerek bayramlaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli belediye çalışanlarımız, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, partililerimiz, vatandaşlarımız ve değerli basın mensuplarımızla bir araya geldik. Öncelikle, bu bayram gününde çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum.”



YIKILMIŞ GÖNÜLLERİMİZİ HEP BİRLİKTE ONARACAĞIZ

“Bayramlar sevinç günleridir. Birlik ve beraberlik günleridir. Küskünlüklerin son bulduğu, affediciliğin ve kardeşliğin öne çıktığı güzel günlerdir. Yıkılmış şehrimizde, gönülleri onarmak için geldik. Milletimizi dinlemek için geldik. Biz her daim istişareye önem verdik ve vereceğiz. Şehrimizin kalkınmasında kimin görüşü, önerisi ve projesi var ise onu dikkate alacağız. Bu sebeple tüm müdürlüklerimizde ayrı ayrı branşlaşmayı sağlayacağız. Vatandaşlarımızın müracaat noktası olan Beyaz Masa’yı güncelliyoruz. Burada farklı konularda branşlaşmayı sağlayacağız ve vatandaşlarımıza toplam 5 ayrı masada hizmet sunulacak. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımız burada bulunan uzman ekiplerimiz ile görüşerek sorunlarını çözüme kavuştura bilecekler. Burada bir karmaşaya ve keşmekeşe izin vermeyeceğiz. Yıkılmış gönüllerimizi hep birlikte onaracağız. Milletimize başkanlık etmeye gelmedik. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız.”



BİZLER SADECE MİLLETİMİZİN EMRİNDE OLACAĞIZ

“Belediyemiz ile ilgili aldığımız kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Aldığımız kararları, çıkacağımız ihaleleri basın yolu ile milletimizin görüşüne ve takdirine sunacağız. Biz göreve ‘Rüşvet Alan da Veren de Melundur’ hadisiyle başladık. İki rekat şükür namazı ile bu güzel zaferi kutladık. Dedikodulara ve saldırılara kulak asmadan, sadece milletimize cevap vereceğimiz bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Bizler sadece milletimizin emrinde olacağız. Bu bayram sabahında buradan bir kez daha milletimize sesleniyorum; Her açıdan Kahramanmaraş’ımızı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Dulkadiroğlu ilçemizin değişimine hep birlikte şahitlik edeceğiz. Özellikle ilçemizin ekonomik ve ahlaki anlamda ayağa kalkması için var gücümüzle çalışacağız. Bizim için iki şey önemli, birincisi personel, ikincisi de para yönetimi. Biz şuanda bu ikisini korumaya ve kurmaya çalışıyoruz. 5 günlük kısa bir sürede her ikisinde kurmayı başardık. İtirazlar nedeniyle mazbatayı almamız biraz zaman aldı. Ancak hamdolsun göreve başladık ve hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Biz hizmet için varız. Milletimizin daima yanında ve hizmetinde olacağız.”



Başkan Akpınar, son olarak şunları ifade etti: “Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, aileleriyle ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum.”