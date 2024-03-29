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Mehmet Akpınar “Bizde; murat kurum’un yeniden refah lehine çekilmesini talep ediyoruz”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, son günlerde yaşanan partileri ile AKParti arasındaki gerilime yorumda bulunarak; “İstanbul’da bizim lehimize Murat Kurum’u çeksinler, Mehmet Altınöz başkanımızı desteklesinler. Kurum’un Yeniden Refah lehine çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mehmet Akpınar “Bizde; murat kurum’un yeniden refah lehine çekilmesini talep ediyoruz”

Mehmet Akpınar “Bizde; murat kurum’un yeniden refah lehine çekilmesini talep ediyoruz”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, son günlerde yaşanan partileri ile AKParti arasındaki gerilime yorumda bulunarak; “İstanbul’da bizim lehimize Murat Kurum’u çeksinler, Mehmet Altınöz başkanımızı desteklesinler. Kurum’un Yeniden Refah lehine çekilmesini talep ediyoruz” dedi.

29 Mart 2024 Cuma 13:48

31 Mart yerel seçimlerine saatler kala sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un, Yeniden Refah Partisi lehine adaylıktan çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli fedakarlığı yaptığının altını çizen Akpınar, artık fedakârlık sırasının diğer tarafta olduğunu belirtti. Yeniden Refah Partisi’nin adayını çekse bile İstanbul’da seçimleri Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağının vurgusunu yapan Akpınar, vatandaşın AKP’li yönetimlere karşı tepkisi olduğunu söyledi.

HER YERDE OLDUĞU GİBİ ESKİ SANAYİNİN DE YÜZDE 90’I YENİDEN REFAH DİYOR

Şehrin her yerinde olduğu gibi eski sanayinin de yüzde 90’ının Yeniden Refah’a destek vereceğini belirten Akpınar; “Dulkadiroğlu bölgemizde Yeniden Refah Partisi kadromuzla birlikte sahaları geziyoruz. Bugün yolumuz eski sanayiye düştü. Benimde bakırcı esnafı olarak çalıştığım eski sanayi esnaflarımızı geziyoruz. Her yerde olduğu gibi eski sanayi de yüzde 90’ı Yeniden Refah diyor. Artık milletimiz Yeniden Refah Partisi’ni birlikte ve beraberliğin, ahlakın ve asaletin simgesi olarak görüyor. 1 Nisan’da bütün Türkiye’de Kahramanmaraş’ta olduğu gibi Yeniden Refah Partisi olarak Milli Görüş Belediyeciliğini ahlak, adalet, liyakat ve feraset anlayışıyla hakim kılacağız. Dulkadiroğlu 1 Nisan’da Yeniden Refah’la yeniden doğacak. Şehrimiz israfa son verdiğimiz, torpile son verdiğimiz, rüşvete son verdiğimiz zaman 2 yıl içerisinde kendiliğinden ayağa kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ ÇEKİLSE BİLE İSTANBUL’DA YİNE İMAMOĞLU KAZANACAKTIR

Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tabi ki bazen bazı sorular soruluyor. “İstanbul’da adayınızı çekseniz, Murat Kurum kazanır” diye sitemler oluyor. Biz de o sorulara şu şekilde yanıt veriyoruz, önceden Yeniden Refah Partisi yoktu. Binali Yıldırım’ın karşısında CHP kazanmıştı. Şu anda da biz sesleniyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldık. Öyleyse sıra onlardadır. İstanbul’da bizim lehimize Murat Kurum’u çeksinler, Mehmet Altınöz başkanımızı desteklesinler. Mehmet Altınöz başkanımız zaten kazanacaktır. İnsanların mevcut yerel yönetime ve mevcut iktidar partisine bir kırgınlığı, bir kızgınlığı, bir öfkesi var. Rant sebebiyle, torpil sebebiyle, ekonomik darlık sebebiyle bir kırgınlığı var. O sebepten dolayı Yeniden Refah Partisi çekilse bile İstanbul’da yine İmamoğlu kazanacaktır. Öyleyse yeniden sesleniyoruz, Mehmet Altınöz’ün kazanması için Murat Kurum’un bizim lehimize, Yeniden Refah lehine çekilmesini buradan talep ediyoruz.”

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Mehmet Akpınar “Bizde; Murat Kurum’un Yeniden Refah Lehine çekilmesini Talep Ediyoruz”
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