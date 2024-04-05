Mehmet Akpınar “Dulkadiroğlu’na eşit ve kaliteli hizmet üreteceğiz”

Dulkadiroğlu’nun yüzde 46.16 oyunu alarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Akpınar, Kamu Külliyesi Belediye hizmet binasında düzenlenen devir teslim töreniyle görevi devraldı. Kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Başkan Akpınar, birleştirici ve kucaklayıcı olacaklarının altını çizdi.

Başkan Akpınar, ilk icraat olarak belediye hizmet binasının kapısına “Rüşvet alan da veren de melundur” hadis-i şerifi yazdıklarını hatırlattı. Bu düstur ile Dulkadiroğlu’na hizmet edeceklerini dile getiren Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu mübarek Ramazan ayında, bu güzel Cuma gününde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin öncesinde böyle güzel bir vazifeyi devralmaktan duyduğum sevinci ve mutluluğu dile getirmek istiyorum. Kadim ilçemize ve saygıdeğer vatandaşlarımıza hizmet uğruna çıktığımız bu yolda, yüce rabbimizin izni, hemşehrilerimizin teveccühüyle Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı görevine seçildik. Bu süreçte bizlere dualarıyla, telkinleriyle ve kıymetli oylarıyla destek olan tüm hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Adaylık sürecinde dile getirdiğimiz gibi, görev süremiz boyunca tüm hemşerilerimi eşit bir şekilde kucaklayacak, ilçemizin tamamına aynı ölçüde hizmet edeceğim. Asrın felaketinde büyük yara alan ilçemizi, hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Yaşamış olduğumuz tüm sorunları birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz. Her açıdan analiz ederek projeler ürettiğimiz ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına gece gündüz demeden çalışacağız. Makam kapımız vatandaşlarımıza ardına kadar açıktır.”

Başkan Akpınar’ın konuşmasının ardından Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Salonunda meclis üyelerine mazbataları verildi.

