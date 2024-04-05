Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı Kutlandı
KSÜ’de Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı...
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı
Son Dakika
Başkan Okay’dan 18 Mart Şehitleri...
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...

Mehmet Akpınar “Dulkadiroğlu’na eşit ve kaliteli hizmet üreteceğiz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanlık görevini devralan Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu’nun her bir köşesine eşit hizmet üreteceklerini belirterek, “Hemşehrilerimize kaliteli hizmet üreteceğiz” dedi.

Mehmet Akpınar “Dulkadiroğlu’na eşit ve kaliteli hizmet üreteceğiz”

Mehmet Akpınar “Dulkadiroğlu’na eşit ve kaliteli hizmet üreteceğiz”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanlık görevini devralan Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu’nun her bir köşesine eşit hizmet üreteceklerini belirterek, “Hemşehrilerimize kaliteli hizmet üreteceğiz” dedi.

05 Nisan 2024 Cuma 18:19

Dulkadiroğlu’nun yüzde 46.16 oyunu alarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Akpınar, Kamu Külliyesi Belediye hizmet binasında düzenlenen devir teslim töreniyle görevi devraldı. Kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Başkan Akpınar, birleştirici ve kucaklayıcı olacaklarının altını çizdi.

Başkan Akpınar, ilk icraat olarak belediye hizmet binasının kapısına “Rüşvet alan da veren de melundur” hadis-i şerifi yazdıklarını hatırlattı. Bu düstur ile Dulkadiroğlu’na hizmet edeceklerini dile getiren Akpınar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu mübarek Ramazan ayında, bu güzel Cuma gününde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin öncesinde böyle güzel bir vazifeyi devralmaktan duyduğum sevinci ve mutluluğu dile getirmek istiyorum. Kadim ilçemize ve saygıdeğer vatandaşlarımıza hizmet uğruna çıktığımız bu yolda, yüce rabbimizin izni, hemşehrilerimizin teveccühüyle Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı görevine seçildik. Bu süreçte bizlere dualarıyla, telkinleriyle ve kıymetli oylarıyla destek olan tüm hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Adaylık sürecinde dile getirdiğimiz gibi, görev süremiz boyunca tüm hemşerilerimi eşit bir şekilde kucaklayacak, ilçemizin tamamına aynı ölçüde hizmet edeceğim. Asrın felaketinde büyük yara alan ilçemizi, hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Yaşamış olduğumuz tüm sorunları birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz. Her açıdan analiz ederek projeler ürettiğimiz ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve daha iyi bir noktaya gelmesi adına gece gündüz demeden çalışacağız. Makam kapımız vatandaşlarımıza ardına kadar açıktır.”
Başkan Akpınar’ın konuşmasının ardından Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis Salonunda meclis üyelerine mazbataları verildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akpınar “Dulkadiroğlu’na Eşit Ve Kaliteli Hizmet üreteceğiz”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözünü tutan Başkan Akpınar belediye kapınsa yazıyı astı!
Sözünü tutan Başkan Akpınar belediye kapınsa yazıyı astı!
Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 99. Yıl dönümü kutlandı
Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 99. Yıl dönümü kutlandı
Andırın Belediye başkanı Sinan Gökşen çalışmalara hızlı başladı
Andırın Belediye başkanı Sinan Gökşen çalışmalara hızlı başladı
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
Vali Ünler’den İstiklal Madalyası Mesajı!
Ksü’lü Misafir Öğrenciler İftar Programında Bir Araya Geldi
Ksü’lü Misafir Öğrenciler İftar Programında Bir Araya Geldi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber