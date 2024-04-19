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Mehmet Akpınar, “Her Daim Gençlerimizin Yanında Olacağız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde Yazar Ahmet Bulut’un söyleşi programına katılarak gençlere seslendi. Başkan Akpınar, gençlere verdikleri önemin altını çizerek, “Her daim gençlerimizin yanında olacağız” dedi.

Mehmet Akpınar, “Her Daim Gençlerimizin Yanında Olacağız”

Mehmet Akpınar, “Her Daim Gençlerimizin Yanında Olacağız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde Yazar Ahmet Bulut’un söyleşi programına katılarak gençlere seslendi. Başkan Akpınar, gençlere verdikleri önemin altını çizerek, “Her daim gençlerimizin yanında olacağız” dedi.

19 Nisan 2024 Cuma 12:22

Hayra Yolculuk Derneği’nin Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlediği programın konuğu yazar Ahmet Bulut oldu. Programa katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, gençlerle sık sık bir araya geleceklerinin altını çizdi.
Gençlerin sosyal, kültürel ve dini konularda ortaya koyacakları projelerin destekleneceğini ifade eden Başkan Akpınar, gençlik merkezlerinin kapılarının ardına kadar açık olduğunu söyledi.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Akpınar, programda emeği bulunanlara teşekkür ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ya hayrın başı, ya da hayrın bir paydaşı olalım diye çıktığımız yolda, bu hayrın başı olan Hayra Yolculuk Derneği başkanlarına ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu anlamlı programa, peygamber efendimiz S.A.V’in bir hadisiyle başlayalım.Peygamber efendimiz, ‘Kim iyilik yolunda bir çığır açar ise o yolda yürüyenlerin sevapları, o yolu, o çığırı açanların da üzerine olur. Kim de kötülük yolunda bir çığır açar ise o yolda yürüyenlerin günahları o kötülük yolunu açanların üzerine olur’ diye buyuruyor. ‘Bir kişinin hidayetine vesile olmak dünyadan ve dünyanın içerisindeki her şeyden daha hayırlıdır’ diye buyuran peygamberimizin emrini alan Ahmet Bulut hocamız, bir gencin yüreğine, gönlüne dokunabilme ve bir genci Allah ile tanıştırma adına yola çıktı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ımıza geldi. Burada gençlerimizle sohbet edecekler. Kendilerine bu anlamlı program için ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirmelerini, topluma yararlı olmaları adına üzerimize düşeni yapacağız.
Açılış konuşmasının ardından Yazar Ahmet Bulut, ‘Namaz Kardeşliği’ isimli söyleşisini gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akpınar“Her Daim Gençlerimizin Yanında Olacağız”
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