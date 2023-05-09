Mehmet Bağlar: “Eğitim camiasının sorunlarını en iyi eğitimci anlar”

Gittikleri her bölgede hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Eğitimci Mehmet Bağlar, memleketinde gidilmedik yer çalınmadık kapı bırakmıyor. Eğitim camiasının saygın isimlerinden olan Bağlar, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ın eğitim camiası ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Lisesi, , Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi, Eğitim SEN, Eğitim İş ve Eğitim BİR-SEN gibi eğitim camialarını gezen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, şehrin eğitimini yukarılara taşımak adına fikir alışverişinde bulundu.

Kahramanmaraş özelinde, Türkiye genelinde eğitimin çağdaş bir seviyeye çıkartılması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Bağlar, milletvekilliği yolunda eğitim camiasının büyük desteğini aldı.

Gerçekleştirilen toplantılar ve ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan Bağlar, “Adaylık listesi açıklandıktan sonra hep beraber şehrimizin tüm bölgelerini ve beldelerini gezdik. Çok kıymetli ve önemli bir seçime gireceğiz ve bu önemli seçimlere sadece sayılı günler kaldı. Ben eminim ki bu seçimleri büyük bir zaferle kazanacağız. Eğer milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdiğim zaman yapacağım çalışmaların ilki eğitimle ilgili çalışmalar olacaktır. Hem Kahramanmaraş’ımız hem de ülkemiz çağdaş bir eğitimin gerisinde ve eğitimde yaşanan sorunların farkındayım. Aynı zamanda bu sorunların çözümünün de farkındayız. Bu durumu tersine çevirebilmek elimizde ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ülkesine ve şehrine daha faydalı olabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Çağdaş Türkiye için güçlü eğitim Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mümkündür” diye konuştu.