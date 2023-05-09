Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir, Sporun İyileştirici Gücüyle Miniklerin Yanında!
Büyükşehir, Sporun İyileştirici Gücüyle Miniklerin...
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin Önemine Dikkat Çekildi
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde El Hijyeninin...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam...
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
Nurhak’ta Konteyner Kentte Asfalt Çalışmaları...
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt ve Üstyapısını Tamamlıyor
Büyükşehir Nurhak’ta Konteyner Kentin Alt...

Mehmet Bağlar: “Eğitim camiasının sorunlarını en iyi eğitimci anlar”

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, şehrin eğitim camiası ve meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Mehmet Bağlar: “Eğitim camiasının sorunlarını en iyi eğitimci anlar”

Mehmet Bağlar: “Eğitim camiasının sorunlarını en iyi eğitimci anlar”

Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, şehrin eğitim camiası ve meslektaşlarıyla bir araya geldi.

09 Mayıs 2023 Salı 18:10

Gittikleri her bölgede hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Eğitimci Mehmet Bağlar, memleketinde gidilmedik yer çalınmadık kapı bırakmıyor. Eğitim camiasının saygın isimlerinden olan Bağlar, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ın eğitim camiası ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Bilimler Lisesi, , Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi, Eğitim SEN, Eğitim İş ve Eğitim BİR-SEN gibi eğitim camialarını gezen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, şehrin eğitimini yukarılara taşımak adına fikir alışverişinde bulundu.

Kahramanmaraş özelinde, Türkiye genelinde eğitimin çağdaş bir seviyeye çıkartılması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Bağlar, milletvekilliği yolunda eğitim camiasının büyük desteğini aldı.

Gerçekleştirilen toplantılar ve ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan Bağlar, “Adaylık listesi açıklandıktan sonra hep beraber şehrimizin tüm bölgelerini ve beldelerini gezdik. Çok kıymetli ve önemli bir seçime gireceğiz ve bu önemli seçimlere sadece sayılı günler kaldı. Ben eminim ki bu seçimleri büyük bir zaferle kazanacağız. Eğer milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdiğim zaman yapacağım çalışmaların ilki eğitimle ilgili çalışmalar olacaktır. Hem Kahramanmaraş’ımız hem de ülkemiz çağdaş bir eğitimin gerisinde ve eğitimde yaşanan sorunların farkındayım. Aynı zamanda bu sorunların çözümünün de farkındayız. Bu durumu tersine çevirebilmek elimizde ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ülkesine ve şehrine daha faydalı olabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Çağdaş Türkiye için güçlü eğitim Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında mümkündür” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Bağlar: “Eğitim Camiasının Sorunlarını En Iyi Eğitimci Anlar”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan Siyasi Yaşam Mücadelesinden Çekinmiyor
Erdoğan Siyasi Yaşam Mücadelesinden Çekinmiyor
Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, “Zillet ittifakı Kandil’den emir almaya başlamış”
Milletvekili adayı Ramazan Gürbak, “Zillet ittifakı Kandil’den emir almaya başlamış”
Milletvekili adayı Debgici, “Vatandaşlarımız yedi düvele gerekli cevabı 14 mayıs’ta verecektir”
Milletvekili adayı Debgici, “Vatandaşlarımız yedi düvele gerekli cevabı 14 mayıs’ta verecektir”
Ahmet Çabukel, ‘Milletimizin hem vekili hem avukatı olacağım’
Ahmet Çabukel, ‘Milletimizin hem vekili hem avukatı olacağım’
Muhammed Aydoğar, “Erdoğan'ın yeni bir Erbakan'a ihtiyacı var”
Muhammed Aydoğar, “Erdoğan'ın yeni bir Erbakan'a ihtiyacı var”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber